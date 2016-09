Cabanas i Pintado no eviten els últims llocs

Finalment van ser 38 els corredors que van prendre part a la contrarellotge dels Campionats d’Europa. Els dos ciclistes andorrans que entraven en competició van concloure a les dues darreres posicions.



El recorregut entre Josselin i Plumelec era de 45,5 quilòmetres. Julio Pintado i Òscar Cabanas van concloure massa allunyats del voltant de l’hora amb què volien concloure la prova si tot anava bé. Cabanas va ser 37è amb un registre d’1.08.28 hores, mentre que Pintado era 38è amb 1.09,09. Aquest últim va tenir problemes amb la digestió, que va afectar greument el seu rendiment. «He sortit amb força, però a partir del quilòmetre 10 m’he començat a trobar malament i he vomitat el que havia menjat. Després no he trobat la velocitat ni m’he sentit a gust», afirmava Pintado, que veu que «se’ns ha escapat una mica el temps. No he tingut bones sensacions». Per la seva part Cabanas, amb una bicicleta nova, considera que el resultat «és el que em podia esperar, però m’hagués agradat millorar una mica el temps». El campió va ser l’espanyol Jonathan Castroviejo amb un crono de 58.13 minuts. Completaven el podi el belga Victor Campenaerts (58.43) i l’italià Moreno Moser (58.52).