No només cosa de quatre

La Lliga Nacional puja diumenge el teló. Els vuit equips participants disputen la primera jornada. Hi ha quatre equips, que com en les últimes temporades, esperen entrar als play-off al títol no només per ser els campions, sinó per obtenir el premi de jugar competició europea. Però la resta de conjunts volen dir la seva i els que es presenten en principi com a favorits, els tenen en compte.



Comença una Lliga amb nou format i més partits. En total seran 27 jornades. Per primera vegada la fase regular es realitza a tres voltes. Les últimes tres temporades el Don Denis FC Santa Coloma va proclamar-se campió i aixecar el trofeu per quart any consecutiu és el repte amb el que surten. «Som el rival a batre perquè som els actuals campions. Sortim amb la idea de revalidar el títol». Així de clar es mostra l’entrenador, Richard Imbernón, que recupera efectius respecte diumenge passat, quan va disputar la Supercopa amb la UE Santa Coloma. La setmana de més ha anat bé: «Vam començar tard la pretemporada i teníem l’objectiu d’arribar el millor possible a aquest primer partit. Estem bastant millor que no pas la setmana passada».



El canvi de format és un fet que considera positiu, ja que «amb més partits el ritme augmenta. Era una competició massa curta, on faltaven partits. Permetrà que a l’hivern no hi hagi una aturada tan llarga», però també obliga a comptar amb més fons d’armari perquè «hi haurà més lesions i sancions, pel que faltaran jugadors en el moment menys esperat». Els dos conjunts colomencs, l’FC Lusitans i la UE Sant Julià són qui surten com a favorits, però el tècnic no vol deixar de banda a ningú. «La Lliga no serà cosa de només quatre i espero que sigui així. Serà bo per a la competició», assegura.



Aquesta visió la tenen la resta d’entrenadors. «Serà molt complicat classificar-se per als play-off al títol. Els vuit equips tenim opcions de ser-hi», afirma el preparador del Lusitans, Raúl Cañete. Les quatre places per lluitar pel campionat «ni molt menys estan assegurades. L’Engordany ha guanyat als de dalt durant la pretemporada, l’Encamp té un equip experimentat i l’Ordino i el Jenlai han fitxat per ser competitius». Tot això fa que «cada equip pot guanyar a qualsevol. Abans hi havia més diferències entre uns i altres, però ara s’han reduït i la lluita serà ferotge en cada partit». La temporada s’allarga, un fet que «em sembla perfecte, perquè servirà per tenir més ritme de partits i ser més competitius. Ens agrada jugar cada cap de setmana i no haver de parar cada dos per tres. Això fa que sigui una lliga més similar a la de la resta de països».



El Lusitans, com sempre, es posa objectius de màxims. «El primer de totsés classificar-se als play-off al títol, i a partir d’aquí aspirar al màxim. Volem tornar a ser a Europa». I per aconseguir-ho ha confeccionat una plantilla on destaca que «sobretot hi ha compromís, amb jugadors que tenen molta humilitat i sacrifici, al que se li suma la qualitat individual que posseeixen i l’experiència que acumulen en altres lligues». Exigeix a tots que siguin el màxim competitius, i més perquè serà un curs amb més enfrontaments, pel que «sempre competiran els onze que estiguin millor».



Qui busca donar un pas endavant és la UE Santa Coloma. «L’objectiu és guanyar la Lliga, que ja toca després d’uns anys a Primera. Volem ser campions per primera vegada. Però també sabem que ser a Europa salva la pròxima temporada», exposa el seu entrenador, Emiliano González, exposant que «comencem amb moltes ganes i més després de guanyar la Supercopa». La confecció del grup de jugadors el fa pensar en objectius de màxims, perquè «comptem amb una plantilla molt anivellada, amb dos jugadors de garanties per posició. Aquesta temporada la banqueta pot fer guanyar molts punts». Tenir tres voltes a la fase regular «és millor i permetrà ser més competitius i tenir més exigència, tot i que si un equip és molt regular pot arribar als play-off amb molts punts de diferència». Cada partit tindrà la seva importància i «s’haurà de tenir molt de compte en no deixar-se punts. Qualsevol equip pot guanyar a qualsevol altre».



La UE Sant Julià no vol tornar-se a trobar amb el cop econòmic de no jugar competició europea. La plantilla ha patit canvis significatius, així com la banqueta, amb l’arribada de Luís Blanco. Admet que «tenim una plantilla curta, però intentarem ser el màxim competitius. Els entrenaments estant sent molt bons i l’actitud dels jugadors perfecta». En la temporada que diumenge comença «com a mínim volem estar a Europa, però no serà gens fàcil perquè tothom s’ha reforçat molt», assegura el tècnic. Es tracta d’una competició on «pots caure amb qualsevol. Abans era una sorpresa perdre amb segons qui. Ara no ho serà perquè hi ha més igualtat entre tots».