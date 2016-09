Qui és més actiu? políticament parlant

Quins són els electors que tenen més fe en la política del país i opten més per exercir el seu dret de vot? Segons un estudi realitzat pel Departament d’Estadística del Principat (que analitza les darreres cinc eleccions celebrades al país), els canillencs. Sí, tot i ser una de les parròquies amb menys ciutadans, els que hi ha, són actius, políticament parlant.



Tot i això, l’anàlisi mostra que dins de la poca abstenció que hi ha a Canillo, n’hi ha més entre les dones i en els que han nascut fora d’Andorra, així com en les persones de més de 45 anys. Pel que fa a la resta de parròquies, les que presenten una abstenció més elevada són Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. En relació a la capital, «els que menys voten són els menors de 29 anys i els que han nascut a Andorra», segons va puntualitzar ahir l’estadístic Enric Ripoll. I a Escaldes-Engordany hi ha un perfil més abstencionista «en els homes nascuts també al país».



A banda d’aquest estudi, el IEA ha realitzat una enquesta ciutadana per esbrinar el decurs de l’abstenció al Principat. En aquesta es denota que les eleccions generals han tingut una davallada de votants major que les comunals. Doncs en la votació de les eleccions generals de 1997 hi va haver una participació del 81,6%, mentre que a les del 2015 va ser del 66,5%. I en relació a les comunals, les del 1995 van tenir una participació del 77,7% i les del 2015 un 60,8%.



En la cua de vots / L’enquesta de l’IEA també realitza un rànquing de 17 països en relació a la participació ciutadana que s’ha registrat en les últimes eleccions parlamentàries de cada indret. Andorra es queda en dotzè lloc, sent així un dels sis països que presenta una participació més baixa.

Mentre que el que presenta una activitat electoral més alta és Bèlgica, seguit de Dinamarca i Suècia. I a la cua estaria Suïssa, seguit de França i Portugal. Tot i això, l’estudi assegura que Andorra «té un nivell actual de participació molt semblant a Finlàndia, Regne Unit i Grècia».



També es fa una llista de vuit microestats europeus en relació a la participació dels votants, i Andorra es situa en penúltim lloc.