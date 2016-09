Flórez desborda la capital amb un concert «substanciós»

L’actuació que el vespre d’ahir acollia el Centre de Congressos d’Andorra la Vella es preveia, amb motiu, com un dels «plats forts» dins de la programació d’actes de la parròquia amb motiu de la capitalitat iberoamericana amb què ha estat intitulada enguany. El peruà Juan Diego Flórez va escenificar un programa que ell mateix va definir com a «substanciós» i amb què va donar sortida a bona part de les localitats de la instal·lació, que ahir acollia un dels esdeveniments més multitudinaris que ha arreplegat els darrers anys.



Gairebé 800 persones van gaudir el vespre de dijous d’una gala lírica amb què Flórez va voler fer, el mateix any en què compleix dues dècades als escenaris, reminiscència dels seus inicis tot dedicant bona part de la intervenció a Gioachino Rossini. «És el compositor amb qui se’m va identificar en els meus inicis», va indicar el tenor, pel que el programa «substanciós» amb què es va presentar davant del públic va reservar tota la primera part a la interpretació de peces de l’autor italià.



Després d’un Ah, dov’è il cimento? al que la veu va confessar tenir «por» en una compareixença davant dels mitjans anterior al concert, el «concentrat» programa amb què el tenor peruà arribava a Andorra abans de conduir-lo a altres grans escenaris europeus va interpretar durant la segona part peces de compositors diversos. Iniciada amb La Lontananza de Leoncavallo, l’artista va fer un passeig per diversos compositors i obres conegudes, entre les quals Una furtiva lagrima, extreta de l’Elisir d’amore de Gaetano Donizetti, o L’espoir renaît dans mon âme, peça de l’Orphée et Eurydice de Cristoph



Willibald Gluck / Amb Scalera al piano/ El piano de Vincenzo Scalera va acompanyar el que el mateix tenor, catalogat actualment entre els millors a nivell mundial, va definir com «una conversa amb el públic» que no s’assoleix «amb l’orquestra».



El cònsol menor d’Andorra la Vella, Marc Pons, va celebrar i agrair la visita de Juan Diego Flórez que va possibilitar la col·laboració amb Crèdit Andorrà. El polític va referir-se en la presència del músic a un «dia especial» que s’esperava com «un dels punts més importants del programa». El director artístic va subscriure les paraules del cònsol. Finalment, Escribano va anunciar l’exposició que també la tara d’ahir, coincidint amb l’arribada de Flórez, s’inaugurava a la capital. La mostra recull «cinc torres» en què s’esposen les fotografies dels cinc millors tenors del món, entre els quals el protagonista de la nit d’ahir.



Amb tot, el tenor va fer referència a l’organització solidària amb què col»labora per combatre les injustícies al seu país d’origen, Sinfonia por el Perú.