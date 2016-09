El rodatge d’‘Andorra’, amb Clive Owen, es desenvolupa a Itàlia

Fred Schepisi ja compta amb el nom dels protagonistes per a rodar el filmetratge Andorra, una producció que basarà en la novel·la de misteri escrita per Peter Cameron i als personatges de la qual donaran vida Clive Owen i Gillian Anderson. El rodatge de l’obra no tindrà lloc al Principat, no obstant. Itàlia ha estat l’escenari triat per fer possible aquest audiovisual que, d’entrada i segons les previsions, hauria d’ocupar les cartelleres el mateix any vinent.



El mitjà especialitzat Fotogramas es feia ahir ressò dels noms que, finalment, personificaran els personatges del llibre escrit per Cameron. Així, i com ja es feia saber el passat mes de maig, la intenció és que Clive Owen protagonitzi el projecte, tot ficant-se en la pell d’Alexander Fox. L’acompanyarà a la gran pantalla Anderson, però també Toni Collette, Joanna Lumley i Riccardo Scamarcio, que es repartiran, al seu torn, els papers de la vella senyora Reinhardt o l’adinerada Sophonsobia Quay, a qui Cameron fa en les seves pàgines filla d’una adinerada família andorrana.



Aquesta coproducció entre Australia, França i Itàlia hauria d’arencar, segons anuncia FIlmogramas, el proper mes d’abril. El pressupost amb què compta és, també segons el mitjà espanyol, és de 10 milions d’euros que donaran vida al llibrer nord-americà ideat per Cameron.