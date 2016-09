Els usuaris hauran de pagar una taxa pel fons garantit d’assegurances

La nova llei d’assegurances protegirà més als usuaris en cas de fallida de les entitats del sector. Però per garantir aquest fons els clients «hauran de pagar una taxa nova que nosaltres recaptarem i dipositarem a Govern, i amb això es crearà una reserva perquè si una companyia fa fallida els clients puguin cobrar», va destacar ahir el president de l’Associació de Societats Andorranes d’Assegurances i Reassegurances, Amadeu Codina.



El president també va matisa que aquesta taxa està fixada en la llei i que serà «l’INAF (que ara passarà a dir-se Inaaf) qui establirà el percentatge que hem de carregar als clients per pagar la taxa». A més, Codina va confirmar que l’antiga llei ja «feia referència a un fons en cas de fallida, però no hi havia els mecanismes ni res establert. Hi ha unes garanties que estan dipositades en avals bancaris, però són petites, i nosaltres demanàvem almenys el doble d’aquestes, però al final s’ha considerat que amb el que hi ha ja està bé».



De fet, el president va puntualitzar que actualment ja es cobren algunes taxes per garantir fons com el FAGA (Fons Andorrà de Garantia d’Automòbils), que s’empra en cas que algú causi un accident amb el seu vehicle «i no tingui una assegurança. Llavors aquest fons es pot usar per si s’ha de pagar alguna indemnització».

Termini d’adaptació / Codina va remarcar que aquesta nova llei és «important, feixuga, i difícil de complir en alguns aspectes. Per això havíem demanat una prorroga més llarga, però finalment s’ha fixat el 2018».

Tot i això, el Govern ja va anunciar que estaria disposat a dialogar amb les entitats afectades en cas que s’hagués d’allargar el termini per donar compliment a algun dels aspectes que contempla la llei. Codina va reconèixer aquest fet i va destacar que un cop hagin pogut mirar la llei amb determinació es reuniran amb l’Executiu per «parlar les coses que calguin».



Però insisteix en què «l’adaptació serà difícil. Perquè els criteris europeus de Solvència 2 (que són en els que es basa la nova llei) requereixen unes adequacions de capital, de personal, de riscos, de reserves, d’informàtica... I tot això necessita temps». A més, «Espanya va tardar uns 10 anys a adequar-se del tot a aquesta solvència».

Obertura al mercat europeu / Codina va destacar que veu bastant difícil que amb «la petitesa que som nosaltres puguem sortir a competir internacionalment a Europa per molt que la llei tingui referents europeus. Perquè comparat amb les multinacionals dels països veïns nosaltres som una petita gota d’aigua». I «sí, potser més empreses de fora podran venir a Andorra amb els capitals que ara es demanaran, però no se fins a quin punt tindran interès en venir a un país petit com el nostre».

Fugida d’entitats del país / Els nous capitals que s’establiran, però, no seran un avantatge per a tots. «Si algú no els pot complir tindrà que plegar», va destacar Codina. Per aquest fet, «és possible que alguna companyia andorrana hagi d’abandonar el sector si no arriba al capital». En tot cas, aquest és un fet «que haurà de controlar l’INAF, ell decidirà si es continua i si es compleix amb aquestes exigències que es demanaran».