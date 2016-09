Les patologies de psiquiatria costen a la CASS més de 2 milions d’euros

Les patologies de psiquiatria suposen a la sanitat pública una despesa superior als 2,2 milions d’euros. El concepte per al qual es destina la partida més voluminosa és l’hospitalizació de pacients andorrans i residents fora del país, la qual cosa suposa una despesa de més de 860.000 euros.



La Caixa Andorrana de la seguretat Social (CASS) va dispensar, en el transcurs del darrer any i per incórrer amb els costos del relacionat amb la salut mental dels ciutadans, més de 2.277.729 euros. Així es desprèn de les dades facilitades des de la mateixa Administració general i a través del Butlletí del Consell General, com a resposta a la petició de la parlamentària del Grup Mixt Rosa Gili.

Despesa a l’estranger/ Les dades amb què l’Executiu respon al requeriment de la consellera general socialdemòcrata desvetllen com el factor amb major cost el trasllat de pacients per afectacions de salut mental a centres de l’estranger. Bona part de les institucions on els pacients residents són traslladats es troben a Catalunya i la CASS hi té establerts convenis.

Del total de 868.291 euros que l’entitat destinava durant el 2015 als volants forans, bona part dels centres en què més costos es va sufragar són dos especialitzats i destinats al tractament d’addiccions (122.600 euros) i un centre psiquiàtric (mes de 400.000 euros).



Entre les qüestions que Rosa Gili presentava al Govern, es demanava el nombre de persones que estan sent ateses fora del país. Ara per ara, en són 49, vuit dels quals menors d’edat.



Si el moviment de pacients a altres centres és la partida més alta, no se li allunya la despesa que implica per a la salut pública el reembossament de medicaments. En aquest cas, i segons les xifres que li han estat facilitades a Gili i que es poden consultar a través del web del Consell, aquest supòsit implicava l’any passat 824.150 euros. O el que és el mateix: 124.557 productes de farmàcia ambulatòria relacionats amb la salut mental. Cal afegir, en aquest punt, el cost de la despesa en actes ambulatoris, que no s’engloben dins dels 2,2 milions totals que costava la salut mental el 2015 perquè també parlen de les medicacions receptades per altres especialistes. Per contra, dins dels més de 600.000 euros que van costar aquestes receptes, també n’hi havia de relacionades amb les patologies mentals.

Cost de l’hospital/ Dels 2,2 milions, 585.288 euros acaben a l’Hospital nostra Senyora de Meritxell. I, d’aquests diners, la majoria van servir per a sufragar el cost de les hospitalitzacions dels pacients: 509.906 euros. Els més de 70.000 euros restants responien als anàlisis i al transport sanitaro –39.000 i 16.700 euros, respectivament–, mentre que la radiologia i les majoracions tenien un cost d’aproximadament 6.000 euros.