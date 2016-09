Un 40% més d’usuaris passen per l’Oficina de Turisme de la capital

L’Oficina de Turisme d’Andorra la Vella en què ara s’apleguen els serveis tant nacional com de la capital, ha acollit aquests mesos d’estiu més del 40% dels visitants que atenia el passat 2015. Concretament i tal com es desprèn de les dades facilitades des de l’ens, 78.122 turistes van passar per les dependències durant els mesos de juny, juliol i d’agost. L’exercici passat aquesta dada no superava les 56.364 persones.



El mes d’agost va ser el de major càrrega per als tècnics: gairebé 37.000 visitants van atansar-se a l’oficina. Per contra, el de juliol va registrar un increment d’usuaris més destacable en relació a l’any anterior. Aleshores l’Oficina de Turisme d’Andorra la Vella va atendre 19.257 turistes, enfront dels 28.053 del juliol d’enguany.

Juny va ser el mes amb menor afluència, tot rebent 13.313 visitants.

Mitjana d’un miler/ L’increment de les visites s’ha vist reflexat en el volum d’atenció diària: el personal de les oficines va atendre, per dia i segons la mitjana que resulta de les xifres facilitades, entre un miler i 1.200 turistes cada dia.