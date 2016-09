Andorra, entre els 44 candidats a la nova llista de paradisos fiscals

La Comissió Europea (CE) assenyala Andorra com a país susceptible d’estar inclòs a la nova llista de paradisos fiscals que es preveu que estigui enllestida a finals del 2017, segons un informe publicat ahir per Brussel·les on apareix una primera selecció a partir de tots els països que no pertanyen a la Unió Europea (UE). Per realitzar l’informe preliminar a la llista definitiva de paradisos fiscals que identifica fins a 44 territoris candidats, Brussel·les es fixa, bàsicament, en tres indicadors de risc: el nivell de transparència i l’intercanvi d’informació, l’absència d’un marc fiscal homologable i si el país en qüestió compta amb règims fiscals especials.



Cal tenir en compte que es tracta d’un document previ i no d’una primera llista, ja que el fet de sortir-hi assenyalat no necessàriament implica que Andorra finalment consti en la llista definitiva. En aquest sentit, la Comissió Europea deixa clar que hi ha països que «no suposen una amenaça per a les bases imposables dels estats membres» i que n’hi ha que podrien desaparèixer en seleccions posteriors.



Amb tot, des del Govern apunten que la notícia no és preocupant, ja que asseguren que l’informe té una naturalesa molt diferent de les llistes històriques on Andorra era considerat un paradís fiscal. En declaracions a EL PERIÒDIC, el ministre de Finances, Jordi Cinca, va remarcar que «no és un informe que ens preocupi perquè no té res a veure amb les llistes de l’època». I va agregar que «no és cap llista ni s’està jutjant a ningú» i que, de moment, «el que volen és marcar la tendència de com haurien d’evolucionar aquests països perquè en un futur no siguin una preocupació per a la Unió Europea».

Transparència i tributació/ Pel que fa els indicadors de risc que la CE té en compte a l’hora de generar aquest text previ, el responsable de Finances va posar en relleu que en el de transparència «surt perquè l’informe està tancat al mes de juliol i la ratificació del conveni d’intercanvi d’informació es va fer el mes d’agost». Per tant, Cinca va augurar que en una futura selecció el Principat ja no estarà marcat per aquest criteri de risc.



Pel que fa a l’indicador de règims fiscals especials, el ministre va admetre que «Andorra sí que en contempla». Bàsicament, va recordar «és veritat que el nostre impost de societats amb aquests règims especials donen la possibilitat de tenir una excepció del 80%». En aquest sentit, va apuntar que «haurem de valorar fins a quin punt ens compensa mantenir-los o no».

Quant al darrer indicador de risc, el demòcrata va exposar que Andorra no consta en el d’absència de marc fiscal homologable «perquè ja el tenim».

Metodologia/ L’informe preliminar de la Comissió Europea ha fet un primer examen de risc a un total de 86 països. Entre ells s’inclouen les cinc jurisdiccions amb les quals la UE ha firmat algun tipus d’acord de transparència fiscal que són Andorra, Liechtenstein, Mònaco, San Marino i Suïssa.



Del total de 86 territoris analitzats, en 58 s’ha identificat risc per manca de transparència. Dins d’aquest darrer grup, a més, i tal com va avançar ahir El Periódico de Catalunya, n’hi ha 44 que a més de risc per falta de transparència es destaca que existeixen pràctiques de baixa tributació, bé sigui en forma d’acords preferencials (41) –Andorra en seria un– o bé en forma de nul·la tributació de les societats (3).



Dels cinc territoris amb acords de transparència amb la Unió Europea, només Andorra combina els dos indicadors de risc (falta de transparència i règims fiscals especials).

Els 44 territoris/ Entre la numeració de 44 països assenyalats per la Comissió Europea es poden veure noms que ja han estat objecte d’altres llistes com Bahames, Hong Kong o Panamà. També n’apareixen d’altres com Brasil, el Marroc, Israel, Perú o Turquia. Malgrat això, no hi surten altres països com les Illes Caiman o les Seychelles, ja que la CE considera suficients alguns dels acords parcials d’intercanvi d’informació subscrites per aquests territoris.



Imposició de sancions de la Comissió Europea/ Els països que finalment entrin a la llista definitiva de paradisos fiscals de la Comissió Europea prevista per finals del 2017 rebran algun tipus de sanció que per ara encara es desconeix.

Abans que finalitzi el 2016, els Estats membres hauran de decidir quina sanció aplicaran als territoris de la llista. Segons va informar el comissari europeu d’Assumptes Econòmics, Pierre Moscovici, «la llista de la Unió Europea serà la nostra eina per tracta amb tercers països que rebutgin un joc lleial».

Paral·lelament a la feina de la Comissió Europea, l’Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) avança en el seu objectiu de publicar abans de l’estiu de l’any que ve la seva pròpia llista negra de paradisos fiscals.