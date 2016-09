El sector financer, l'únic que registra una evolució negativa

El sector financer va ser l’únic que va registrar una evolució negativa el 2015 després que els tres darrers exercicis experimentés forts creixements. Així ho va posar de manifest el president de la Cambra de Comerç, Marc Pantebre, durant la presentació de l’Informe Econòmic de l’any 2015. Pantebre va donar a conèixer que l’economia andorrana va créixer un 0,8% respecte el 2014, una millora que va qualificar de «moderada».Amb aquesta darrera dada positiva, el país acumula tres anys consecutius de creixement. «Cal no oblidar el nostre passat més present, venim de set anys seguits de crisi econòmica, i per tant, tres exercicis consecutius de creixement ja d’entrada és una bona notícia», va remarcar. Amb tot, el president de la Cambra va remarcar que, sense l’efecte del cas BPA les xifres serien millors, ja que «el sector financer ha baixat un 3,5%». En aquest sentit, Pantebre va recordar que el sector financer, juntament amb les assegurances, es mantenen, i amb diferència com el primer sector de l’economia, amb un pes del 22,2% del PIB del país i per tant, «tenen una capacitat d’influència sobre la marxa de l’economia andorrana molt gran».Pel que fa al 2016, la Cambra de Comerç té millors perspectives. «Totes les dades macroeconòmiques que tenim de la banca pel 2016 són millors que les que hi havia el 2015», va exposar.D’altra banda, l’evolució positiva del sector del turisme i en conseqüència de la restauració, el comerç i l’esquí, entre d’altres activitats, va ser fonamental per explicar la millora de la situació econòmica del 2015. En concret, Pantebre va destacar el fort creixement del nombre de turistes que va arribar a incrementar-se un 13%.Cal destacar també que, per primera vegada després de vuit anys de caiguda ininterrompuda, el sector de la construcció va mostrar els primers senyals de millora «tot i que encara es troba en nivells d’activitat molt baixos».Per la seva banda, la indústria també va confirmar el canvi de tendència de l’exercici anterior després d’anys d’intensa crisi. Així, el nombre d’empreses va créixer un 2,3% i els assalariats un 2%.Entre les diferents demandes que va fer la Cambra de Comerç al Govern durant la presentació, Pantebre va posar sobre la taula la necessitat de definir una visió i una estratègia de país compartida per tots els agents socials, econòmics i polítics del Principat. Per aquest motiu, va sol·licitar que s’impulsi «la creació d’un grup de treball integrat per totes les forces polítiques, empresarials i socials dirigit per un grup d’experts que treballi decididament en la construcció d’aquest model de país que volem per a l’Andorra del futur» abans que finalitzi l’any.El president de la Cambra també va posar de manifest la necessitat de potenciar la inversió estrangera, ja que per ara «no és rellevant i encara requereix un millor posicionament de la marca Andorra». Amb tot, les dades sobre inversió estrangera durant l’any 2015 mostren una tendència favorable amb un total de 748 sol·licituds d’inversió rebudes, una xifra que suposa un increment del 9,7% respecte al 2014. D’aquestes, se n’han autoritzat 698 i se n’han formalitzat 572, un 6% més que l’any passat.

Els grups parlamentaris van valorar ahir positivament el creixement, encara que moderat, de l’economia durant l’exercici 2015. Amb tot, des del Partit Socialdemòcrata es va criticar que ni el discurs que va realitzar el president de la Cambra de Comerç, Marc Pantebre, ni el cap de Govern, Toni Martí, a la presentació de l’Informe Econòmic tinguessin en compte la situació social del país. «Tot aquest conjunt de ciutadans que pateixen dificultats, el conjunt de treballadors que tenen salaris baixos i dificultats reals per arribar a final de mes avui no estaven presents en aquesta sala», va sentenciar López. I va lamentar que únicament es parlés de «grans xifres» sense cap «reflexió».



Per la seva banda, des del grup de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi va valorar les xifres de forma positiva malgrat destacar que «encara no és una represa econòmica per tothom i que és massa fràgil» per la qual cosa, va considerar, que cal «acompanyar la iniciativa privada».



Des del Grup Parlamentari Demòcrata, Carles Jordana va apuntar que la tendència és bona però que «no ens hem de relaxar» i va animar a tothom a continuar treballant.