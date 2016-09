Notícia El pressupost del 2017 prioritzarà les inversions que reactivin l’economia Martí apunta que les infraestructures tindran menys pes en els comptes Martí, Cinca i Pantebre al Centre de Congressos, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

El cap de Govern, Toni Martí, va exposar ahir en el seu discurs durant la presentació de l’Informe Econòmic del 2015 que l’Executiu està treballant «en un pressupost per a l’exercici 2017 que incorpori unes inversions estratègiques pel futur d’Andorra». Preguntat pels periodistes, el líder governamental va avançar que els comptes públics per l’any que ve contemplarà també millores en les infraestructures però es centrarà sobretot en les inversions que reactivin l’economia del país. «Continuarem millorant les nostres infraestructures i les nostres vies de comunicació però ho farem de forma més pausada perquè, tot i que és important, hi ha inversions públiques que generen una reactivació de l’economia», va apuntar. Un dels projectes al qual feia referència Martí és l’heliport nacional. I, en aquest sentit, va aprofitar per dir que tot sembla indiciar que l’informe encarregat a França validarà la ubicació d’aquesta instal·lació als terrenys propers a FEDA.



El màxim representat de l’Executiu també es va mostrar satisfet amb els resultats de l’exercici econòmic del 2015 malgrat admetre que «tindríem una perspectiva més favorable si no fos pel contratemps que hem trobat des de l’inici d’aquesta legislatura» fent esment al cas BPA. Amb tot però, va assegurar que aquest afer «ja no suposa un element de vulnerabilitat per la nostra economia».



Com a exemple de l’evolució positiva del sector econòmic i després de fer un repàs de les principals dades de creixement, Toni Martí va remarcar que «cada dia a Andorrra aquest 2016 hi ha un nou comerç i tres assalariats més». Unes dades que va qualficar «d’esperançadores» i que, al seu entendre, «demostren que l’economia i el comerç també van millorant a poc a poc».



Europa no ens ha de fer por/ El cap de Govern també va dedicar part del discurs a subratllar que «Europa no ens ha de fer por», ja que «ens proporcionarà una millora econòmica i social considerable a curt i a llarg termini tot dotant els nostres possibles inversors de garanties jurídiques».