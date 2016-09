Notícia Boumort obre dos punts per informar sobre la brama del cérvol La zona està situada entre el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alt Urgell Punt d’informació a Boumort sobre la brama del cérvol.

El Departament d’Agricultura, a través de la Reserva Nacional de Caça de Boumort, ha posat en marxa per segon any consecutiu el servei d’informació sobre la brama del cérvol. L’operatiu compta amb dos punts d’informació situats en llocs estratègics per millorar l’atenció als usuaris i saber quines són les activitats que es duen a terme.

Un punt està situat prop del refugi lliure de Boumort i l’altre prop del refugi guardat de Cuberes. El servei s’obrirà tots els caps de setmana i festius del 10 de setembre al 23 d’octubre. Els dissabtes i el 12 d’octubre, l’horari serà de 8 del matí a 8 del vespre, i els diumenges de 8 del matí a 2 del migdia. La Reserva Nacional de Caça (de Boumort, situada entre el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alt Urgell, és un dels millors indrets de Catalunya per gaudir de la fauna salvatge, amb cérvols, isards, cabirols, senglars i grans rapinyaires. La població de cérvol hi és abundant i és fàcil observar rastres de la seva activitat i grups de femelles pasturant o esmunyint-se entre els matollars. De mitjan setembre a mitjan octubre, el cérvol entra en zel i té lloc la brama, l’espectacle natural més impressionant de la natura a casa nostra. De nit, als matins i als capvespres, pels barrancs de Boumort ressonen els brams dels mascles, que intenten atraure femelles.



Empreses especialitzades / Cada punt d’informació, que és atès per un informador que coneix bé la reserva, disposa de senyalització, un estand, material informatiu sobre Boumort i material òptic per a l’observació de la fauna.

Per gaudir de la visita a Boumort, sigui o no en època de brama, es recomana contactar amb les empreses que ofereixen activitats concertades mitjançant guies autoritzats. Aquesta temporada, hi ha tres negocis autoritzats per oferir activitats interpretatives guiades. Enguany s’ha editat un nou tríptic informatiu sobre la reserva, amb dues edicions bilingües que es repartiran entre les oficines de turisme i els establiments turístics.