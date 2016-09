El MoraBanc afronta una nova prova davant el Bilbao

Nou rival de la Lliga Endesa per al BC MoraBanc Andorra. Avui juga a Mollerussa davant el Dominion Bilbao Basket, partit que servirà per comprovar en quin estat de desenvolupament es troba l’equip en aquesta pretemporada.



Aquest, com la resta, només és un matx de preparació. «El partit torna a ser un entrenament de qualitat davant d’un rival important que també té bastantes baixes i que ens ha de servir per posar-nos bé per l’inici de temporada», indica l’entrandor del MoraBanc, Joan Peñarroya, que la setmana vinent ja tindrà la plantilla al complert per l’arribada dels internacionals Shermadini, Burjanadze i Schreiner, que «arribaran en un estat de forma superior als que estan aquí perquè venen de competir». L’enfrontament serveix per comprovar conceptes, però «no és moment encara de treure moltes conclusions. Hem de continuar treballant i assimilant la feina i la càrrega física que portem. De fet aquesta és la darrera setmana en què els jugadors aniran tan cansats». El tècnic destaca especialment la feina que s’està portant a terme dels últimes setmanes, i l’actitud mostrada pels jugadors: «El que em té més content és com està treballant tothom, les ganes que tenen».

Preus per la Lliga Catalana / El 28 i 29 d’aquest mes el Poliesportiu d’Andorra acull la Lliga Catalana ACB. L’entrades per un dia de competició costaran 10 euros, i per les dues jornades quinze. Els socis del MoraBanc tindran les entrades a meitat de preu. Les semifinals es jugaran el dia 28 amb els enfrontaments FC Barcelona Lassa-Divina Seguros Joventut (18.00 hores) i MoraBanc-ICL Manresa (20.45 h). La final serà l’endemà a les 21.00 h.