L’FC Andorra segueix reforçant-se amb jugadors de Tercera Divisió

Es presenta una temporada exigent a la Primera Catalana, perquè l’FC Andorra té moltes ganes de ser un dels principals protagonistes. El projecte està ben viu i es continuen produint moviments a la plantilla. L’equip se segueix reforçant amb jugadors de Tercera Divisió i amb aquesta característica arriba Albert Moñino. El figuerenc no podrà debutar demà, en el primer matx que juguen els tricolors aquesta temporada al Centre d’entrenament de la FAF, terreny on vol mantenir l’excel·lent ratxa que va marcar-hi la temporada passada.



Moñino, de 26 anys, pot jugar de migcentre, interior i extrem esquerra. Prové de UE la Jonquera de la Tercera Divisió. En aquesta mateixa categoria també va estar a les files del CF Peralada i la UE Figueres. Anteriorment havia estat al Saragossa B i es va forma a la base de l’Espanyol, on amb edat juvenil va ser present en entrenaments del primer equip a les ordres de Mauricio Pochettino. També va participar sovint en els entrenaments que realitzava la selecció espanyola sub-19 a las Rozas. Acabat d’arribar a la Jonquera va rebre la trucada per venir al Principat i no s’ho va pensar dues vegades. «Em va sorprendre una mica, però ràpidament vaig pensar que era una bona oportunitat per a mi».



No van tardar a convèncer per a que canvies d’aires: «Com me l’han explicat, és un projecte molt maco. Em feia molta il·lusió venir a viure aquí». Aquesta temporada l’FC Andorra no vol renunciar a res. «Es vol fer un equip competitiu. No m’han dit que l’objectiu és pujar sí o si, però a curt termini els agradaria», i el que queda clar és que la intenció és «estar a la part alta» de la classificació i a partir d’aquí mantenir la màxima competitivitat. Les últimes temporades les ha jugat a Tercera, però jugar a Primera Catalana no l’hi suposa cap problema: «La categoria m’ha importat poc perquè tenia moltes ganes de jugar aquí».



Signa per una campanya, però «espero estar aquí molt temps». Considera que pot contribuir a donar criteri amb la pilota, perquè és « bastant intel·ligent tàcticament. Puc aportar tranquil·litat i equilibri de migcentre, i com a extrem dono sortida als companys». El tècnic, Justo Ruiz, remarca que el figuerenc «té experiència a la categoria i a la Tercera Divisió. És de tall tècnic, de qualitat i compta amb sortida de pilota». Amb la seva arribada, juntament amb la de Kike Espinosa, compta amb jugadors de recorregut a Tercera, que fa que siguin «reforços importants. El fet que vinguin jugadors de fora d’Andorra i amb experiència en categories superiors és una motivació per a nosaltres. Han de marcar diferències».

Patet vol fer-se un lloc / Una altra de les incorporacions, tot i que ja porta dies entrenant com a tricolor, és Francesc Cabrera, conegut futbolísticament com a Patet. Aquest porter gironí de 21 anys prové de l’Inter Club Escaldes, però anteriorment havia passat pel Girona FC B i la UE Llagostera B. Es va decidir per l’FC Andorra perquè «és un projecte molt il·lusionant. La junta nova està fent molt bé les coses», assegura el porter, que veu que es forma «un projecte molt maco per competir d’una manera important a la categoria».



A la porteria només pot haver-hi un integrant i per davant té un internacional com és Ferran Pol, al que aspira a prendre-li la titularitat. Valora que el seu company «és un gran porter», però «vinc a treballar, competir i posar-li les coses difícils a l’entrenador», pel que «entrenaré com si fos titular i l’entrenador decidirà».

Estrena a la Borda Mateu / Avui a les 16.00 hores l’FC Andorra juga el primer partit de la temporada a la Borda Mateu. S’enfronta a un CF Lloret que arriba enratxat després d’hagver guanyat els partits de les dues primeres jornades. Les incorporacions presentades ahir, Moñino i Patet, no podran jugar al no comptar encara amb la fitxa, igual que Pau.



Els tricolors volen mantenir l’excel·lent dinàmica de la campanya passada quan jugaven com a locals, el que va permetre en aquella ocasió lluitar per l’ascens fins a poques jornades del final. Es dóna la circumstància que va ser precisament el Lloret l’últim equip a vèncer a la Borda Mateu. Va ser al novembre de l’any passat, en el pitjor partit dels andorrans com a local. «Han començat molt forts. Vénen amb moltíssima força i motivació», indica Ruiz. El conjunt de la Seva en els dos primers enfrontaments del curs s’ha desfet del Manresa i el Ripollet, sent un dels únics tres equips que sumen sis punts.



Després d’una pretemporada moguda amb el canvi de directiva que semblava no produir-se mai, s’ha confeccionat una plantilla on encara s’estan produint moviments. I a més els compromisos de les seleccions absoluta i sub-21 també va obligar a canviar la preparació, a més d’ajornar el primer matx contra la UE Avià. Tot plegat fa que el grup al complert no s’hagi pogut exercitar en excés. «Tenim la confiança i seguretat del que hem de fer i intentar que els jugadors nous es puguin adaptar», assenyala el tècnic, que espera seguir sumant i després del debut amb el Girona B de la setmana passada «fer bo el punt amb una victòria».