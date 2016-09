L’ENA estrena temporada amb l’obra ‘Alicia meravellosa’

L’ENA (Escena Nacional d’Andorra) estrena avui la temporada d’espectacles d’enguany. Ho farà amb l’obra Alicia meravellosa.



Es tracta d’un espectacle familiar basat en l’adaptació del conte de Lewis Carroll. Una nova dramatúrgia pensada per sorprendre el públic en una actuació on grans i petits viatjaran mitjançant la música en directe, la dansa i el teatre a un món fantàstic, surrealista i ple de paradoxes. Un món estrany on els conills parlen, les cartes són soldats i els animals estan ben esbojarrats.



La història se centra en Alicia, que és la protagonista de l’aventura. És una nena que no té por de res i tot perseguint el Conill Blanc emprèn un viatge increïble a l’interior de la Terra que alhora resultarà ser un viatge al seu interior.



L’espectacle es farà avui a les 12.00 hores i a les 17.00 a l’Auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos de Sant Julià de Lòria. Tindrà un cost de sis euros per als adults i tres euros per als menors de 12 anys.



Elenc artístic / La direcció i dramatúrgia de l’obra va a càrrec d’Irina Robles. Del vestuari se n’ha encarregat Anna Mangot i de l’escenografia Roger Mas. Pel que fa a la il·luminació i sonorització, l’ha fer M. Ortiz. La imatge ha estat realitzada per Aroa Punjabi i la producció ha anat a càrrec de l’ENA. En relació al repartiment dels personatges, els artistes participants són: Núria M. Montes, Boris Cartes, Anna del Río i Mònica Vega.

Altres espectacles / La temporada de l’ENA s’allarga fins el 28 d’octubre. I durant aquest període es faran sis espectacles diferents. El proper que s’oferirà –després d’Alicia Meravellosa– serà Aquells, que estarà dirigit per Sheila Ferrer. Es tracta d’un espectacle que sorgeix d’un curs de dansa vertical organitzat per l’ENA. Aquest té l’objectiu d’apropar els participants a aquesta disciplina de dansa i a l’experiència de formar part d’un procés creatiu que culmina amb la seva presentació davant d’un públic.



Durant el procés de creació, els participants s’han endinsat en el món de la dansa vertical i han après a utilitzar l’arnés i la paret com suports del moviment a través d’exercicis tècnics, seqüències coreogràfiques i improvisacions pautades, jugant a més amb la gravetat i l’espai vertical. Tantmateix, el procés creatiu ha tingut com a tema el pas del temps, passant des de l’edat mitjana fins a l’actualitat, segons informa l’organització de l’Escena Nacional d’Andorra.