El Cedre comptarà amb un metge fix i un especialista per a crònics

La projecció del pressupost per al proper exercici contempla algunes de les «millores» que des temps ençà ve requerint el Centre Sociosanitari El Cedre. El cap de Govern, Antoni Martí, s’hi va comprometre ahir davant dels mateixos residents. Dos metges, més personal d’infermeria i seguiment dels avenços en matèria d’atenció assistencial són alguns dels «significatius» compromisos que el dirigent va comprometre’s a desenvolupar pel davant d’una cinquantena de padrins i treballadors de la instal·lació.



El Cedre comptarà aviat amb un nou especialista mèdic per un organigrama que fa temps que s’evidencia aflaquit. El dirigent de l’Estat es va comprometre a ampliar progressivament els recursos del centre sociosanitari durant la visita anual que ahir va efectuar acompanyat de diverses autoritats, entre els quals el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, el titular d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, i la subsíndica General,Mònica Bonell.



En aquest escenari va anunciar la propera incorporació d’un especialista en medicina familiar per a reforçar l’organigrama. Encara amb l’ànim de donar suport als metges interns a la residència pública, Martí va assegurar que «properament», s’afegirà a la plantilla actual una altra figura. En aquest cas, es destinarà específicament a aquelles persones que es vegin afectades per una malaltia crònica per la qual es requereix una atenció persoalitzada i un seguiment de l’evolució de la malaltia.



Les reformes plantejades arribaran, tal com va assegurar Martí, amb l’aprovació dels pressupostos per al 2017 en què l’àrea financera de l’Executiu ja treballa. Aquests comptes destinaran una partida més àmplia al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) amb la finalitat de salvar les mancances constatades i denunciades al voltant de la residència perquè «jo penso que la gent ha estat sempre ben cuidada però sempre es poden cuidar millor», va dir «i aquest és l’objectiu».

Més personal d’infermeria/ Als dos metges –un de permanent i l’altre a temps parcial– que s’incorporaran amb aviat, Martí va comprometre’s a sumar-hi més «recursos» que aniran regits per la nova coordinadora amb què la institució ja compta des fa un mes. Aquestes millores a què feia referència responen, d’una banda, a la contractació tant d’infermeres com d‘auxiliars d’infermeria per acabar de cobrir torns que ara amb prou feines es completen. A més, va assegurar Martí, la plantilla actual anirà renovant els seus coneixements amb formacions per a adaptar la seva atenció als avançaments en aquest camp.



El dirigent va comunicar davant de la gent gran que tot plegat «es veurà que no són paraules al buit sinó compromisos fefaents».