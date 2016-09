Martí: «Higini Cierco reconeix que el Govern havia d’intervenir»

El cap de Govern, Toni Martí, va assegurar ahir que l’accionista majoritari de BPA Higini Cierco li va reconèixer –durant una de les converses que van mantenir després de la intervenció de l’entitat– que, davant l’aparició de la nota del FinCEN, les institucions no podien fer «altra cosa que intervenir el banc». Tot i això, fonts dels grups Cierco han explicat a RTVA que Higini Cierco va admetre que la intervenció era una de les solucions adequades, però no l’única.



A més, les fonts «deixen clar que en cap cas això vol dir que els màxims accionistes avalin el procés de resolució de BPA, ja que això ha comportat, segons ells, la destrucció del banc».



Martí va fer les declaracions en una entrevista al programa Ara i aquí. On també va lamentar que, veient les opcions que hi havia, els accionistes majoritaris del banc optessin per interposar després una demanda «a l’Estat de 400 milions d’euros contra la decisió d’intervenir-lo».



A més, durant l’entrevista, Martí va negar que en les converses amb Higini Cierco es parlés de les presumptes pressions que van rebre de les autoritats espanyoles per aconseguir la informació sobre la família Pujol, i va matisar que els Cierco haurien d’haver d’informat l’INAF, la fiscalia i, «de cap de les maneres, cometre un delicte desvetllant informació sobre els comptes de Pujol».



El cap de Govern va aprofitar per recordar que la justícia andorrana no està investigant el cas Pujol sinó 11 causes relacionades amb pràctiques de blanqueig de diners molt greus i va deslligar les suposades coaccions als Cierco d’aquests casos. Així mateix, Martí va qualificar de poca coherència acusar el Govern de ser coneixedor de les intencions del FinCEN abans del 10 de març, quan els responsables del banc ho sabien molt abans, doncs així ho han revelat.



Amb tot, Martí va voler deixar clar que el cas Pujol i el cas BPA són dues qüestions «completament diferents», i va subratllar que «no estem parlant de compensacions, sinó de casos de presumpte blanqueig relacionat amb bandes organitzades».

Comissió bpa / D’altra banda, el cap de Govern va emplaçar Bartumeu a comparèixer a la comissió BPA per explicar les converses que van mantenir sobre aquest tema un cop va esclatar la crisi del banc, afegint que Bartumeu no li va explicar «que Joan Pau Miquel havia filtrat informació confidencial».

Martí va sentir angoixa / El cap de Govern va reconèixer que en el moment de l’esclat de la crisi de BPA va sentir «angoixa» perquè «per algú que no havia fet les coses bé, ens jugàvem la sobirania real d’Andorra. Va haver moments que tenia la sensació que el país se m’escapava de les mans i que tot el sistema financer podia caure».Tot i això, Martí va assegurar que té la consciència molt tranquil·la i que respondrà les preguntes que se li facin sobre aquest tema durant el ple del Consell General i a la comissió especial sobre BPA, segons ha destacat RTVA.