L’aeroport Andorra - La Seu creix un 62% el mes d’agost

L’equip encarregat de la gestió de l’aeroport Andorra -La Seu d’Urgell vol, de cara a l’any vinent, impulsar operacions comercials. La voluntat s’ha fet latent en la mateixa reunió en què les delegacions andorrana i catalana han sabut que el mes d’agost es va tancar amb un creixement de l’activitat del 62%.



El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull,es va renir ahir amb representants del Govern per tal de fer balanç de les actuacions de dinamització conjunta en matèria de transports i medi ambient, així com concretar noves accions de cara al futur. Ambdues administracions van acordar dissenyar una estratègia conjunta per a l’aeroport d’Andorra- la Seu perquè al llarg del 2017 hi hagi les primeres operacions comercials. Durant la reunió també es va contemplar la possibilitat de col·laboració en matèria de tractament de residus entre ambdós territoris.



Per part del Govern van assistir la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó; el ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé; el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp; el director general de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell, i Guillem Santacreu, assessor en matèria aeronàutica.



Ambdós governs van fer un balanç positiu del trànsit aeri de l’aeroport aquest 2016. Així, enguany s’hi han registrat 2.119 operacions a data 31 d’agost, la qual cosa suposa un increment del 62% respecte de l’any passat.