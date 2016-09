Andorra és per als experts perfecta pel vehicle elèctric

Les característiques intrínseques del Principat fan del país el lloc perfecte per al desenvolupament del vehicle elèctric, segons els experts en aquesta branca. Diferents experts en mobilitat sostenible consideren que aspectes com la longitud del seu territori, l’entorn urbà i la densitat de població la converteixen en l’espai ideal. L’esportista Albert Bosch i representants de Volta Motorbikes i de Nissan van fer aquesta catal·logació durant les ponències que van tenir lloc ahir al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, dins la programació de la Jornada de la Mobilitat Elèctrica, organitzada per l’Automòbil Club i patrocinada per FEDA, el Comú de la capital i Crèdit Andorrà. A més, van destacar que el vehicle elèctric ja és una realitat i avança a passos agegantats, i no sols canviarà la mobilitat sinó també la forma de vida i el disseny de les ciutats.



Tant Bosch com el director general de Volta Motorbikes, Marc Barceló, van fer menció a la importància del suport de les administracions i de les ajudes públiques que s’han posat en marxa.