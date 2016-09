Martí contempla suprimir el 80% de deducció per a règims especials

L’aparició d’Andorra en l’esborrany en què la Comissió Europea (CE) treballa per a enumerar, de cara a l’any vinent, els països que considera com a paradisos fiscals no genera «cap inquietud» en el si del l’Executiu però condueix a plantejar-se canvis en aspectes que, de cara a l’exterior, donen de què parlar. El cap de Govern, Antoni Martí, va anunciar ahir la intenció de revisar la conveniència de mantenir les excepcions a què es pot optar a l’hora de satisfer l’impost de societats.



Després de referir una vegada més la fiscalitat «competitiva i homologable» per la que el Govern ha emprès llargs canvis els darrers anys, Martí va reconèixer ahir la necessitat de seguir replantejant el model i «continuar amb les reformes».



Una d’aquestes modificacions passa pels incentius de fins al 80% que es contempla en l’impost de societats per a determinades activitats empresarials. Preguntat sobre la constància del Principat en una llista preliminar de paradisos fiscals que en l’actualitat elabora la CE, el dirigent demòcrata va apuntar la propera revisió, «dins de la calma i de la normalitat», de les deduccions a què poden acollir-se determinats règims especials, les quals no es considerarien adequades des de fora de les fronteres.



Antoni Martí va subscriure en aquesta qüestió el plantejament presentat pel ministre de Finances, Jordi Cinca, en declaracions aparegudes ahir a EL PERIÒDIC. El titular feia aleshores referència a l’obligació de «valorar fins a quin punt ens compensa mantenir o no» els règims fiscals especials que Andorra «contempla» i que passen perquè «impost de societats» dóna una «possibilitat de tenir una excepció del 80%» que es revisarà.

Conveni amb l’OCDE/ El de les excepcions és l’únic punt feble destacat pel cap de Govern en ser qüestionat per la descripció d’Andorra com a paradís fiscal per part dels poders supranacionals, en aquest cas la Comissió. Aquesta menció no ha preocupat a l’edifici Administratiu perquè, tal com va il·lustrar el mandatari, Andorra ha evolucionat des de que els examinadors forans estudiaven per darrer cop el panorama: «Ha passat molta aigua sota el pont» des de que es va fer l’avaluació al 2013.



En aquest punt, el cap de l’Executiu va ressaltar les reformes empreses en el si del Consell General. No obstant, va fer especial èmfasi en la signatura, el passat mes de febrer, del conveni d’intercanvi automàtic d’informació amb l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), que ha d’entrar en vigor el proper exercici. La «transparència» és un dels factors pels quals la CE determina la conveniència d’introduir o no un país en aquesta llista negra en què ara per ara treballa amb informacions que corresponen al 2013. Tal com va insistir el representant, «Andorra ha fet i legislat per la transparència des d’aleshores», la qual cosa «obre portes a que desapareguem llista».

«Bones pràctiques»/ Per facilitar que Andorra deixi de ser vista com a paradís fiscal no n’hi ha prou amb els canvis en matèria fiscal, va assegurar Martí. En aquest sentit, a més de la importància de «seguir amb el rumb marcat» i que aquest «no es torci», el dirigent va apuntar que «Andorra no té futur si no està dins de les bones pràctiques internacionals». Sense entrar al tema, va parlar de no voler «tornar amb el tema bancari, però ja m’entenen». Amb tot, el cap de Govern da traslladar la «satisfacció» en considerar que, des de l’exterior, s’han percebut «els deures fets».