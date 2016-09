SDP «sí està preocupat» perquè Andorra pugui ser un paradís fiscal

L’excap de Govern i president de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Jaume Bartumeu, va destacar ahir que al partit «sí ens preocupa, i molt», que Andorra sigui un país susceptible d’estar inclòs a la nova llista de paradisos fiscal que preveu elaborar la Comissió Europea.



Bartumeu també va assegurar que aquest hauria de ser un fet a tenir en consideració, «perquè nomes hi estem nosaltres, no hi ha San Marino, no hi ha Mònaco i no hi ha Liechtenstein». A més, «ara estem en una fase de negociació amb la Unió Europea (UE), com també ho estan San Marino i Mònaco, i ells no estan a la llista, mentre que nosaltres sí». En relació al que pot haver fallat perquè el Principat sigui susceptible de ser qualificat novament com a paradís fiscal, Bartumeu va destacar «que estem pendents de parlar amb Brusel·les» per saber quins han pogut ser els errors. Tot i això, «el Govern el que fa és molta comunicació, diu que fa, però si fes realment el que hauria de fer estaríem com San Marino i Mònaco, fora de la llista provisional, per tant, ho hem de veure com una molt mala notícia».



Amb tot, Bartumeu va puntualitzar que «el que ha fallat segur és la relació amb Brusel·les. Recordo que ja se’ns va posar fa mesos en una llista, es va dir que se’ns trauria d’aquesta i ara sembla que no se’n recorden i tornem a ser-hi».

Apropament amb la UE / Com no es tracta d’una llista definitiva Bartumeu va remarcar que encara no es pot parlar de si aquest fet afectarà o no a les relacions amb la UE, «el que és segur és que això [la possibilitat d’estar en una llista de paradisos fiscals] no és una bona notícia».

Altres reaccions / Pel que fa als altres partits de l’oposició, des de Liberals d’Andorra, Judith Pallarès va matisar ahir que en els darrers dos anys «s’han fet moltes coses en relació a la transparència i la fiscalitat del país, per tant, tenim l’esperança que la UE tindrà en consideració aquests avenços i que no estarem a la llista definitiva».



Tot i això, la fiscalitat «és un tema que ens preocupa», va afegir Pallarès. «Perquè no és encoratjador saber que des de la UE s’està imposant una fiscalitat als ciutadans d’Andorra quan ells no la baixen. I posar-nos al nivell fiscal europeu és un tema conflictiu, perquè no sabem fins a quin punt es requereix aquesta fiscalitat i si va en benefici nostre o d’ells».



El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS), Gerard Alís, també té l’esperança que el Principat no estarà en la llista definitiva de paradisos fiscals. Tot i això, «potser falta comunicació per part del Govern per mostrat tots els convenis i tota la feina que s’ha fet en aquest sentit». De totes maneres, «tot i ser un llistat provisional, és un toc d’atenció que mostra que estem en el punt de mira de la UE i que hem de seguir treballant».

D’altra banda, el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Xavier Altimir, va remarcar que per ara no es pot contemplar si hi haurà una afectació o no en el sector empresarial derivada d’aquesta possible llista, ja que són suposicions i «tenim l’esperança que Andorra finalment no hi serà».