Bartumeu vol fer una declaració oberta davant la Comissió BPA

L’exadvocat dels màxims accionistes de BPA –Higini i Ramon Cierco– està disposat a comparèixer davant la Comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera. Jaume Bartumeu, però, encara no ha rebut la petició del Consell General i ahir va indicar que espera que arribi aquesta comunicació per saber en demanda de què es reclama la seva presència. La Comissió va prendre aquesta decisió la setmana passada perquè expliqui les amenaces i coaccions de comandaments policials espanyols en relació al cas Pujol que Higini Cierco va denunciar en seu judicial fa unes setmanes.El president d’SDP no té cap inconvenient en fer-ho, encara té interès per saber en qualitat de què haurà de parlar davant els consellers que integren la comissió: «Aniré com a exadvocat dels màxims accionistes, com a president d’SDP o simplement com a ciutadà?», va ironitzar ahir. Per això va remarcar que té molt interès en saber «en quins termes es formula la meva convocatòria». I és que aquest punt és important, ja que com a lletrat la seva declaració està limitada.Tot dependrà del que volen saber els integrants de la Comissió BPA, L’excap de Govern va subratllar ahir que pot confirmar el que ha explicat en diverses ocasions als mitjans de comunicació.Bartumeu va plantejar ahir la seva participació en dues vessants. La primera fa referència a la transparència: «Des d’ara reclamo que hagi total transparència, llums i taquígrafs i que no sigui a porta tancada». El president d’SDP va precisar aquesta exigència perquè «si volen que els hi confirmi qüestions que són de cabdal importància jo no vull declarar des de l’obscurantisme».Aquesta sol·licitud a priori sembla difícil que tingui una resposta afirmativa. La Comissió BPA sol treballar amb molta discreció –per no dir secretisme– i quasi mai acostuma a explicar les decisions que pren ni a fer un comunicat de premsa perquè tots els ciutadans estiguin informats. Potser Bartumeu imagina quina serà la resposta i per això planteja la segona vessant. « Si volen fer-ho a porta tancada convocaré posteriorment una roda de premsa a la sortida del Consell General per explicar en detall quines han estat les meves declaracions en ‘el temple de la transparència’».Bartumeu va reptar el cap de Govern: «Toni Martí s’amaga per no debatre amb mi, però suposo que no tindrà cap inconvenient en què la seva compareixença davant la comissió sigui també oberta».El maig passat el president d’SDP va convidar el cap de Govern a participar en un debat públic en el qual poder rebatre «les seves mesquines acusacions» durant el Debat d’Orientació Polític. De fet, va criticar durament les paraules que Martí va dedicar a l’oposició i, en especial a Bartumeu i al secretari general de Liberals d’Andorra, Amadeu Rossell. Bartumeu va titllar Martí de «cabdill» i va lamentar les paraules que va fer servir al Consell General, precisant que va ser una «violenta agressió, agra, brutal i incívica» i que fins i tot no té «precedents en l’Andorra constitucional».Pel que fa a les suposades coaccions del Govern espanyol als germans Cierco, Bartumeu ja va assenyalar a principis d’aquest mes que tres setmanes després de la nota del Tresor dels Estats Units (FinCEN) contra BPA es va reunir com advocat dels màxims accionistes amb Martí i Jordi Cinca, ministre de Finances. En aquella trobada va comunicar al cap de Govern i al ministre que BPA havia cedit a les coaccions de la policia patriòtica espanyola i havia entregat les dades dels comptes de la família Pujol.



El conseller general del PS va reclamar la compareixença de l’exadvocat dels Cierco

- El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere López, va explicar el mes passat en declaracions als mitjans de comunicació que demanava la compareixença de l’exadvocat dels germans Cierco, Jaume Bartumeu, davant la comissió especial que investiga el cas BPA perquè ratifiqui les declaracions que ha fet en alguns mitjans de comunicació catalans sobre les presumptes amenaces de comandaments de la Policia espanyola que van ser denunciades per Higini Cierco.



- El líder del PS va opinar que, en cas que es confirmin, seria un fet molt greu i que també requeriria d’una compareixença del cap de Govern, Toni Martí. «Han d’explicar per què totes aquestes informacions havien estat ocultades o amagades, en el supòsit que siguin certes», va manifestar.

- Bartumeu es va mostrar crític amb la demanda del president del grup mixt, i va recordar que el dret a la defensa ha de prevaldre, ja que en cas de manifestar-se es veuria obligat a trencar el secret professional.

- El cap de Govern està citat per després que comparegui Bartumeu, en una data encara per fixar. Abans ho farà el representant del petits accionistes, Bonaventura Riberaygua, i després els màxims accionistes del banc que va ser intervingut pel Govern, Higini i Ramon Cierco.