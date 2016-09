Notícia La majoria de Sant Julià nega que es plantegi anar a la fiscalia Barbero assegura que serà un «altre estament» qui prengui la decisió Una sessió de comú de Sant Julià de Lòria. Autor/a: TONY LARA

La majoria comunal de Sant Julià de Lòria nega que estigui estudiant portar al ple la possibilitat de votar si presentar o no a la fiscalia les irregularitats comptables de l’anterior mandat. Malgrat que dins del govern comunal hi ha diverses opinions al respecte, ja que mentre algunes veus apunten que és perillós portar els comptes davant de la Justícia, altres defensen que cal actuar, la consellera d’Afers Socials, Paqui Barbero, assegura que no està sobre la taula prendre aquesta decisió.



De fet, segons Barbero, serà «algun altre estament» qui estudiï i emprengui accions respecte a les irregularitats que s’atribueixen a l’exercici pressupostari del 2015 de la parròquia. Aquestes irregularitats farien referència a rebuts de Naturlandia sense justificació clara, motiu pel qual fins ara el cònsol major de la parròquia, Josep Vila, encara no ha aprovat els comptes de l’any passat. «No està al punt del dia, no tenim res a afegir, això pensem que si s’ha de fer, ho ha de fer algun altre estament», va insistir Barbero.



La consellera laurediana va assenyalar que en pocs dies es convocarà el consell de comú de Sant Julià on es farà pública la liquidació, així com els comptes de Camprabassa. S’espera també que durant la sessió de comú es signin els comptes del 2015 per poder així aprovar el pressupost d’aquest any. Ara per ara, la parròquia porta nou mesos sense pressupost i sense haver pogut ingressar ni els impostos del foc i lloc ni el tribut sobre activitats econòmiques. Tal com va confirmar Barbero i tenint en compte la informació comptable, el dèficit de Sant Julià es trobaria prop del límit d’endeutament, fet que hauria de fer replantejar els propers quatre exercicis pressupostaris.



Una vegada s’hagi celebrat aquest consell de comú, es preveu que també es convoqui una reunió de poble on aquí sí, segons la consellera de la majoria, es tractarà la qüestió de les irregularitats comptables a Naturlandia. La trobada també ha de servir perquè Vila expliqui a la ciutadania perquè fins ara el comú no ha reaccionat i quines mesures s’emprendran a partir d’ara, així com la dificultat de la situació actual. Tot plegat apunta que tant el consell de comú com la reunió de poble es podrien dur a terme aquesta mateixa setmana.