Notícia Alcobé planteja que a l’hivern operin vols comercials El ministre no vol esperar la licitació de l’equipament d’Espanya El ministre de Transports, Jordi Alcobé. Autor/a: TONY LARA

Andorra no pot esperar. El ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé va anunciar dissabte, després de la reunió mantinguda divendres amb la Generalitat de Catalunya, que malgrat que l’Estat espanyol es troba en procés de licitació de l’equipament tecnològic per millora l’aeroport d’Andorra - La Seu d’Urgell, el Govern treballarà perquè companyies que puguin operar amb sistema visual comencin a fer-ho amb vols comercials.



Malgrat que al gener del 2015, l’aeroport ja va obrir l’activitat comercial i que la Generalitat de Catalunya va signar un acord de col·laboració per treballar en la gestió i cerca de vols turístics i de passatgers, els requisits tècnics perquè les companyies puguin operar depenen de la inversió estatal a l’aeroport.



Amb tot, Alcobé va assegurar que al país «no volem esperar perquè encara pot estar un any o un i mig més» i per la temporada vinent d’esquí, va apuntar, que treballaran perquè alguna companyia aèria plantegi vols comercials des de l’aeroport de La Seu, tot i reconèixer que és difícil. Segons el ministre, aquesta infraestructura és estratègica per al país i per això «hem de perseverar perquè aquest hivern hi hagi un mínim de vols comercials».



Les declaracions del titular de Transports van anar en la mateixa línia que les del conseller català de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, que va visitar el Principat divendres passat. En la reunió que van mantenir els representants de les dues institucions, es va acordar dissenyar una estratègia conjunta per a l’aeroport d’Andorra - La Seu perquè al llarg del 2017 hi hagi les primeres operacions comercials. Durant la trobada també es va contemplar la possibilitat de col·laboració en matèria de tractament de residus entre ambdós territoris. El mateix divendres també es va donar a conèixer que l’aeroport va créixer un 62% més el mes d’agost respecte el mateix període de l’any anterior.