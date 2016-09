Notícia Prop de 600 infants participen a les activitats d’estiu d’Encamp Les inscripcions de les activitats d’Encamp incrementen Activitats infantils durant l’estiu a Encamp. Autor/a: COMÚ D\'ENCAMP

Les activitats d’estiu organitzades pel Departament de Joventut i Esports del Comú d’Encamp van acabar amb un balanç satisfactori i segons comunica el Departament «tots els usuaris han quedat contents amb el servei». Prop de 600 infants van participar a les activitats d’estiu 4x15 i les Colònies Cortals.



En aquest darrer cas, les places estaven limitades a 50 persones per setmana però es van haver d’ampliar les inscripcions per complir amb les necessitats dels usuaris. Els participants es van allotjat a l’Alberg de la Baronia, on van dur a terme diverses activitats com esports d’aventura, excursions i acampades, entre d’altres. Pel que fa a les activitats infantils al Pas de la Casa, les activitats 4x15 van tenir un total de 30 inscrits, augmentant lleugerament les dades respecte de l’any passat.



El centre d’interès de les colònies d’enguany va ser Continental Cultura, i es va explicar als infants que les cultures són el resultat de molts processos de barreja racial, lingüística i religiosa, i són vives i evolucionen constantment perquè no estan aïllades. Així, els joves de la parròquia van jugar amb els valors de la tolerància i el respecte. El balanç de les dues activitats proposades, segons l’organització, és molt bo, ja que es van superar les expectatives d’inscripcions i es van realitzar totes les activitats programades.