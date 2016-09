Notícia El vehicle de combustió serà mal vist en un futur Els experts i professionals donen alternatives al cotxe elèctric, la bicicleta i motocicleta també tenen cabuda en aquest nou mercat Un transport elèctric circula per Canillo. Autor/a: EL PERIÒDIC

Per tercer any consecutiu, Andorra va celebrar aquest cap de setmana la Jornada de la Mobilitat Elèctrica. Un esdeveniment que té l’objectiu de promocionar una mobilitat més sostenible, que, segons l’organització, «ja comença a instal·lar-se de manera destacada al Principat». Tot i això, els cotxes no van ser els únics protagonistes de la jornada, ja que les motos i les bicicletes elèctriques també es posicionen cada cop més com una opció realment interessant per als desplaçaments quotidians.



Amb la vista posada en provocar un canvi de mentalitat en el país pel que fa a la mobilitat actual, la jornada va voler demostrar que es poden anar deixant de banda paulatinament els vehicles de combustió i a més anar emprant transports alternatius com els abans esmentats. Així, empreses especialitzades al país en el món del ciclisme i el motociclisme amb tecnologia elèctrica van mostrar dissabte al Parc Central d’Andorra la Vella les diferents opcions que es poden trobar els ciutadans.



Segons va explicar el president de l’Automòbil Club, Enric Pujal, «la voluntat de l’Automòbil Club és donar suport a qualsevol acció que es pugui emprendre perquè Andorra sigui un país capdavanter amb mobilitat elèctrica i energies renovables».



Amb aquest objectiu, una desena de concessionaris van posar en exclusiva a disposició dels assistents els seus models de cotxes elèctrics, perquè es coneguin de primera mà els avantatges de la mobilitat elèctrica.



Però també va ser una jornada amb un pes important en la pedagogia. Ja que els mateixos pilots que van acompanyar els assistents a provar els vehicles van participar en xerrades públiques per explicar els secrets de la conducció del vehicle elèctric.



També ho van fer tots els expositors presents, que van anar desgranant una a una les característiques d’una mobilitat que –segons els mateixos– serà «la mobilitat del futur». Si més no, així ho va deixar palès divendres un dels ponents en les conferències que es van oferir amb motiu de la celebració de la jornada. L’emprenedor i aventurer Albert Bosch també va assegurar als presents que el vehicle de combustió estarà en un futur tan mal vist com fumar en un local públic.



La Jornada de la Mobilitat Elèctrica es va celebrar a la parròquia d’Andorra la Vella i va acollir a molts visitants encuriosits per descobrir aquesta mobilitat del futur. Des de l’organització s’està molt satisfet per l’acollida que ha tingut aquesta cita, esperant poder repetir èxit el pròxim any.



A la jornada –i aprofitant també la Setmana europea de la mobilitat sostenible i segura– es va aprofitar per celebrar la Bicicletada, que va recórrer el que serà el futur trajecte de carril bici de la capital, de cinc quilòmetres de llargada. Més de 200 persones van participar en aquesta tretzena edició de la Bicicletada, on es va fer un reconeixement al ciclista Joquim Purito Rodríguez per la seva trajectòria.



Aquest any la Jornada de la Mobilitat Elèctrica ha estat organitzada per l’Automòbil Club i patrocinada per FEDA, el Comú d’Andorra la Vella, Crèdit Andorrà i amb el suport del Govern d’Andorra.