Villaró recull el camí del transport, els traginers i els camions

L’ escriptor Albert Villaró va presentar dissabte a Sant Julià de Lòria la seva darrera obra El sistema vascular. Algunes reflexions aproximatives sobre el fascinant món del transport andorrà.



Els primers transports comercials de mercaderies al Port d’Envalira, la conformació dels camins i les carreteres, els transitaris, el carburant o les duanes són motiu d’algunes reflexions de l’escriptor en aquesta darrera publicació, segons informa l’ANA.



Partint d’aquest context, l’objecte del treball és defensar «el paper essencial que ha tingut el transport en l’Andorra d’avui i sempre», segons va explicar Villaró durant la presentació. A més, el llibre s’acosta a una realitat que qualifica de «base estructural» perquè al país «si no hi hagués algú que ens porti les coses de fora, perquè aquí no es produeix pràcticament res, no funcionaria».



El llibre ha estat publicat amb motiu del trentè aniversari de l’Associació de Transportistes de Mercaderies i Carburants d’Andorra (ATMCA) i per a escriure’l Villaró ha conversat amb alguns dels testimonis de l’ofici.

Duanes i vigilància dels estats / Villaró també mostra en el seu llibre que la funció i la història del transport a Andorra és la dels seus camins, inversions, sectors implicats, empreses –sovint familiars– i recorreguts lligats a les duanes i la vigilància dels estats veïns. Es tracta doncs d’una publicació sintètica però plena de referències viscudes a partir dels testimonis on l’escriptor s’endinsa en la història del transport a Andorra.



La funció dels transportistes, va assenyalar Villaró, actualment és la mateixa que la dels traginers que carretejaven pels camins, però l’evolució històrica permet entendre el món del transport «en la configuració de l’Andorra d’avui i la de sempre». El llibre recull diferents visions i aspectes possiblement desconeguts com la primera carretera del país, que va unir El Pas amb Soldeu, i construïda per l’empresari Jaume Font el 1903. Així com un circuit tancat perquè més enllà del Pas no hi havia sortida.



O també la configuració dels estatuts de la mateixa Associació de Transportistes, fets en tres mesos per l’advocat Jaume Bartumeu el 1986, segons va destacar l’autor. Precisament, Bartumeu va rebre una placa commemorativa per l’elaboració de dits estatuts que han tingut un valor molt significatiu per a l’associació.