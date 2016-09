Notícia El Sant Hospital guanya llits per a l’àrea sociosanitària Els usuaris del servei s’han traslladat a un altra zona de l’edifici La Unitat sociosanitària del Sant Hospital. Autor/a: FSH

En el marc del projecte de remodelació de la Unitat Sociosanitària de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, que s’ha d’iniciar aquest any i que repercutirà en la millora de les instal·lacions i una ampliació de les places disponibles, aquest mes de juliol s’ha traslladat els usuaris del servei a la segona planta del centre mèdic.

Els padrins s’han allotjat a la zona ubicada just a sobre de la primera unitat d’hospitalització, «fet que els permet disposar de millors habitacions, totes amb bany i la majoria individuals», segons ha indicat el director assistencial, Jordi Fàbrega.

El projecte de rehabilitació de la segona i la tercera planta de l’hospital urgellenc ja està aprovat i està pendent que la Diputació liciti les obres. La reforma té un pressupost de més de 2,5 milions d’euros i es desenvoluparà en tres fases, distribuïdes en tres anys. Enguany s’hi invertirà 800.000 euros.

L’objectiu final de l’ampliació és solucionar la manca de llits de residència a l’Alt Urgell, on existeix una llista d’espera important. En total, hi haurà 21 places més, tant de residència assistida com de mitja i llarga estada, ofertant-se’n 65 en total. Alhora, es vol dignificar el servei aportant als residents «les millors condicions possibles», ha indicat Fàbrega.



els canvis / La reforma inclou la zona formada per la Residència Assistida, el Centre de dia i l’Hospital de dia, l’àrea de Rehabilitació, el menjador del personal, l’antic habitatge religiós i la capella. Tot l’espai ocupa 1.570 metres quadrats, on s’hi poden allotjar 45 llits, la majoria per a residència assistida. La segona zona en què s’actuarà és la de l’actual Unitat Sociosanitària, que disposa de 13 llits en cinc habitacions dobles i tres d’individuals sense bany. Tota aquesta àrea es transformarà en cinc habitacions individuals amb bany propi, amb els seus corresponents espais d’infermeria i la unitat de psicogeriatria.

Un tercer espai, que actualment ocupa la Unitat Sociosanitària amb 17 llits amb un bany assistit exterior, es transformarà en 15 llits amb tres banys assistits exteriors, a més dels seus corresponents espais d’infermeria per desenvolupar l’activitat de mitja estada polivalent.

A la tercera planta del Centre Cívic El Passeig s’hi instal·larà l’àrea de Rehabilitació i el centre de dia. Una passarel·la unirà l’edifici de l’Hospital urgellenc amb la nova zona sanitària.