Llovera continua progressant

Bones sensacions les que va deixar Albert Llovera al Circuit de Barcelona-Catalunya en la darrera prova en què pren part aquest any al Mundial de rallycross Lites. La seva adaptació al vehicle i l’especialitat ha estat evident amb els pas de les curses i els tests. Ara ja pensa en nous reptes de cara a l’any vinent. El primer de tot és repetir per tercer any consecutiu el Ral·li Dakar, i el segon provar de tancar el pressupost necessari per poder realitzar al complert el Mundial de rallycross, una modalitat on aquest 2016 ha debutat i que per les seves característiques el motiva.



El Barcelona RX és la tercera i última cita on participa aquesta campanya. En aquesta ocasió va trobar-se amb una meteorologia més favorable que no pas en les proves anteriors de Suècia i Noruega, i aquest fet es va notar, igual que la seva adaptació al proto de Krzysztof Holowczyc. Al circuit català el pilot andorrà va millorar els seus cronos a les mànegues i va finalitzar en la cinquena posició de la seva semifinal. En la primera mànega de classificació va ser tercer de la seva cursa, per concloure sisè de la general. En la resta de sèries no va poder millorar el registre de 3.36,919 minuts que va obtenir. A la semifinal va marcar un temps de 5.23,822, per ser cinquè. Va imposar-se el francès Cyril Raymond (6.13,995), seguit pel noruec Thomas Bryntesson (5.16,223) i el suec Simon Olofsson (5.19,420). Amb el crono assolit Llovera hagués estat tercer de l’altra semi, el que li hagués permès per primera vegada ser en una final del campionat. Raymond, que va dominar totes les sèries, també va fer-ho de forma clara a la final per proclamar-se campió.



Llovera va concloure satisfet pel rendiment mostrat. «El treball que hem fet en el cotxe està donant els seus fruits. M’he trobat molt còmode al volant del proto amb les noves prestacions, les distàncies amb els rivals que vaig tenir per davant s’han reduït i a vegades el fet de competir en una o una altra mànega et pot donar avantatge quan al resultat final», indicava el pilot andorrà, que confia en poder completar el calendari del campionat el 2017: «Hem disputat només tres meetings i algun en condicions molt complicades quant a l’estat d’una pista que gairebé no coneixia. Hi ha molt treball per fer, però hem donat un primer pas important que m’agradaria que tingués continuïtat i poder competir en totes les cites del campionat. Veurem si l’any vinent hi ha possibilitats de fer-ho». Mentrestant, està provant de tancar el projecte per tornar a Sud-amèrica el proper mes de gener per disputar de nou el Dakar. «Estem treballant en el tema», afirma.