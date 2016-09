Pintado i Cabanas es veuen obligats a abandonar a Plumelec

El ritme que marquen els professionals és alt i cap dels dos corredors andorrans va poder concloure la prova de ruta del Campionat d’Europa. Superada la meitat de la cursa Julio Pintado i Òscar Cabanas van haver d’abandonar al trobar-se massa allunyats dels capdavanters. No van ser els únics. Fins a 38 corredors van acabar abans d’hora.



El circuit de Plumelec (França), a completar en 17 voltes, comptava amb 232,9 quilòmetres. Va produir-se una escapada que va arribar a tenir 11 minuts d’avantatge, que va provocar que les potències com Espanya, França i Bèlgica imposessin un ritme elevat per atrapar-los. Molts ja no el van poder seguir i van quedar tallats. Cap al km 140 l’organització va convidar els dos andorrans a baixar de la bicicleta. «Els més potents marquen un ritme que fa que molts dels que queden tallats no facin l’intent per tornar al pilot», assegura Pintado, remarcant el cartell de noms que hi havia a la cursa, que feia que «el nivell fos d’un Mundial, perquè al de Doha molts no hi van pel circuit i pel moment de la temporada que arriba». A pesar d’haver de plegar abans d’hora, «acabo amb bones sensacions, perquè gent de nivell s’han quedat abans que nosaltres i això indica el ritme que hi havia». Cabanas destacava que «aquí estan els millors» i que aquests «porten un ritme molt alt i acaben a la mateixa velocitat». Tot i concloure «amb bones sensacions», va comprovar que «em falta una mica de ritme».



Pel que fa al davant de la cursa, el pilot va atropar a l’italià Moreno Moser a només 1,2 km pel final en la pujada a Cadoubal. Tot va decidir-se a l’esprint i aquí l’eslovac Peter Sagan va mostrar el seus galons, sumant un nou títol al seu extens palmarès. L’any passat va proclamar-se campió del món. Va finalitzar amb un temps de 5.34.23 hores. Els seus companys de podi van fer el mateix crono. Segon va ser el francès Julian Alaphilippe i tercer l’espanyol Dani Moreno.