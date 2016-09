El Don Denis comença amb mal peu la defensa del títol de lliga

Si una cosa queda clara en aquest inici de la Primera Divisió és l’emoció que els entrenadors preveien just abans d’iniciar-se el campionat. A la primera jornada totes van ser victòries treballades amb marcadors ajustats després d’enfrontaments disputats. Com es preveia, els equips que les últimes temporades han jugat pel títol, es deixaran punts amb els de sota.



Aquest va ser el cas de l’actual campió, el Don Denis FC Santa Coloma, que va perdre amb l’FC Encamp (0-1) en el matx que tancava la jornada. Es va decidir al minut 37 després d’un penal comès per Víctor Rodríguez que Vieira transformava. Els colomencs no van estar fins i van ser incapaços d’empatar davant un Encamp ben posicionat. «Ens ha faltat molta fluidesa i no hem estat l’equip que acostumem a ser. Estem lluny del que volem ser», admet el tècnic del Don Denis, Richard Imbernón, subratllant que «no vull dramatitzar, perquè ens hem enfrontat a un rival complicat i que s’ha reforçat bé. És tot just el primer partit de lliga i prefereixo perdre ara perquè hi ha molt marge de maniobra. Necessitem temps».



El partit que obria la temporada era el que enfrontava al migdia al CE Jenlai, equip nou a la categoria, i el renovat Restaurant Tic Tapa UE Sant Julià. La victòria va ser per als segons per 1-3. Villanueva obria el marcador al minut 5 de penal. L’empat arribava al 66 mitjançant Barros. A un quart d’hora pel final, just després de ser expulsat Pires per part del Jenlai, els lauredians desfeien la igualada amb el gol de Rafa Santos i fins al minut 93 no van poder respirar tranquils amb la diana de Noah.



Força tensió és la que va palpar-se al matx entre l’FC Lusitans i l’Assegurances Generals FC Ordino, que es va decidir per als de Raúl Cañete per la mínima (1-0). El seu equip va comptar amb unes aproximacions inicials que no van poder traduir-se en gol. Aquest arribava a la mitja hora des dels onze metres. Paco Toscano feia caure Luizao quan aquest intentava driblar-lo i l’àrbitre xiulava penal. Riera s’encarregava de transformar-lo. El Lusitans va buscar el segon i va tenir-lo a les botes de Riera al 42 amb una nova pena màxima, però en aquesta ocasió el porter li va encertar la direcció de la pilota. La segona part va ser molt més trabada del que havia estat la primera, que havia tingut un joc més dinàmic. A més l’ambient es va anar enrarint. Es van veure fins a catorze targetes, amb dos jugadors expulsats. El primer era Luizao, que veia la vermella directa a vint minuts pel final per un cop de colze. Al 82 el número de jugadors sobre el camp s’igualava perquè el col·legiat va mostrar a Parra la segona groga. En concloure el partit l’Ordino va mostrar el seu enuig als vestidors per l’actuació arbitral.



La UE Santa Coloma té clar que aquest vol ser el seu any. Després de guanyar la Copa Constitució la temporada passada i la Supercopa dies enrera, aquesta campanya no només s’imposa anar a Europa, sinó també guanyar la lliga. Però a l’entitat groc-i-negra saben que aquest és un camí que no és fàcil i en la primera jornada ja ho van poder comprovar. Es va imposar al Restaurant The New 1978 UE Engordany amb remuntada inclosa (1-2). Els escaldencs es posaven per davant al 41. Spano servia ràpidament una falta per passar a Lampereur, que recollia l’esfèrica a un costat de l’àrea, superava tres defensors amb barret inclòs, per anar centrant la seva posició per etzibar un xut que acabava al fons de la xarxa. L’empat no es va produir fins al 65. En una recuperació defensiva una passada llarga arribava a Salomó, que aprofitava el mal balanç defensiu de l’Engordany per entrar per banda i donar el gol fet a Bernat. Al 75 arribava la remuntada. Samir cedia la pilota al seu porter, Reis interceptava l’esfèrica i li passava a Juli Sànchez, que acabava de sortir al terreny de joc, i que estirant-se al terra rematava a porteria buida.