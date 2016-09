Notícia Petit incendi en un bloc del carrer Josep Viladomat, a Escaldes El foc no ha deixat cap ferit Els Bombers davant del bloc on s'ha produït el petit incendi, aquest matí. Autor/a: ESTEFANIA GRACIA

Aquest matí, cap a les 11 hores, s'ha produït un petit incendi en un bloc del carrer Josep Viladomant, d'Escaldes-Engordany. Segons han informat els veïns, el foc s'hauria ocasionat en un habitatge del tercer pis i hauria estat un veí del mateix replà qui hauria trucat als Bombers, ja que els propietaris no eren en aquell moment a casa. El cos s'ha desplaçat ràpidament al lloc dels fets i ha desallotjat els veïns del tercer pis pel fum que ha produït el foc. Actualment el foc ja està controlat i no hi ha hagut cap ferit.



Al lloc dels fets s'hi han desplaçat dos camions de Bombers, una ambulància i dos cotxes de la Policia.