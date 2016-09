Notícia Trobada una de les parets del temple del fòrum de Llívia Els arqueòlegs calculen que el recinte tenia 42 metres d’ample Restes del fòrum romà de Llívia

La darrera campanya d’excavacions que s’està duent a terme al Fòrum Romà de Llívia ha tret a la llum un mur de grans dimensions que per la seva dimensió i situació, a un extrem del Fòrum, podria tractar-se d’una de les parets del temple. De fet, els arqueòlegs ja treballaven amb aquesta hipòtesi gràcies a les prospeccions anteriors, que també van permetre localitzar els extrems del fòrum, just a tocar de l’església, i conèixer-ne les mides: seria d’uns 42 metres i mig d’ample, i rectangular.

El codirector de l’excavació, Jordi Guàrdia, ha assenyalat que els principals indicis que fan pensar que és un temple són que és «l’habitació més gran» del Fòrum i «està centrada a la part nord». A més, afegeix, «només s’ha trobat delimitació en planta, no està compartimentat, però ara cal guanyar fondària per estar-ne més segurs».

El fòrum romà de Llívia és l’únic que es coneix al Pirineu. De fet, els altres quatre que hi ha a Catalunya, de característiques similars, es troben tots en ciutats del litoral. El codirector de l’excavació explica que l’espai comptaria amb un temple, una basílica, una plaça central envoltada de porxos i una cúria, «és on es reunien els òrgans administratius, polítics i religiosos», remarca Guàrdia. Això, conclou, «assenyala la importància que havia tingut la ciutat en època romana», quan s’anomenava Iulia Lybica.

Una dotzena d’estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona participen en aquesta darrera campanya, supervisada pels arqueòlegs Jordi Guàrdia i Cèsar Carreras. Les excavacions al Fòrum Romà de Llívia van començar ja fa gairebé vint anys, després que unes obres d’una promoció d’habitatges deixessin les restes al descobert. Fins ara s’han pogut trobar peces de ceràmica, fragments d’estàtues i marbres provinents del Mediterrani o l’esquelet d’un macaco.

Es tracta del primer Fòrum Romà descobert al Pirineu i, degut a la seva importància, la intenció és convertir-lo en un altre reclam turístic i cultural, com ja ho són el castell o el museu de la localitat. El fòrum confirma Llívia com a única ciutat romana del Pirineu