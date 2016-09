Notícia Compromís denuncia que s’ha deixat de cobrar 150.000 euros L’oposició assegura que l’absència de convenis ha impedit fer el cobrament a diverses entitats El Centre Cultural Les Monges.

Compromís x La Seu ha qüestionat la gestió econòmica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell pel que fa al fet que no s’hagin ingressat 150.000 euros per part de la Uned, l’Escola Oficial d’Idiomes de la Seu (EOI) i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) en concepte d’utilització dels espais del Centre Cultural Les Monges. El grup municipal assenyala que el pagament «no ha estat possible perquè no s’ha signat els convenis corresponents per poder cobrar els imports».

Tot i remarcar que aquestes entitats fan «una gran tasca a favor de la formació», Compromís lamenta «la manca de rigor i seguiment de l’equip de govern en qüestions com aquesta, mentre després s’excusa en la falta de recursos per no subvencionar àrees socials, culturals o empresarials». Aquestes crítiques ja les va fer el primer grup de l’oposició en el ple d’aquest mes de setembre, durant l’aprovació dels comptes del 2015, en què considera que s’ha demostrat «desídia» a l’hora de gestionar els diners.



Resposta / Sobre aquest punt, l’equip de govern ha recordat que, en relació amb els convenis amb la Uned, l’EOI i el CCAU, actualment «s’està fent actualment un plantejament de l’acord», tenint en compte que «són serveis importants per a la ciutat i que milloren la qualitat de vida dels seus habitants».

El tinent d’alcalde d’Hisenda, Jesús Fierro, puntualitza que s’està treballant per signar aquests acords «com més aviat millor». En el darrer ple, Fierro va retreure a Compromís «que els comptes del 2015 hagin estat en exposició pública i no hi hagin presentat al·legacions». Per això, creu que el plenari d’aquest mes «no era el moment de fer un nou debat de pressupostos que ja està fet». Alhora, el portaveu de l’equip de govern va recordar «l’esforç fet en l’àmbit social durant els últims anys a través del pressupost», com també que «la dotació econòmica de la borsa anticrisi també està vinculada als Plans d’Ocupació, en els quals s’hi ha bolcat molt d’esforç».

Finalment, Jesús Fierro defensa també l’opció de serveis com el Consorci d’Atenció a les Persones, compartit amb el Consell Comarcal, perquè «són un bon model amb bons resultats».



Dos models de gestió: l’externalització o recuperar la gestió de tots els serveis

Compromís argumenta la seva crítica a la gestió que es fa des del consistori en base a l’existència de dos models de gestió: «el de l’externalització dels serveis de l’ajuntament alturgellenc, com el servei d’esports a l’empresa Parc del Segre SA, els Serveis Socials al consorci comarcal Capau i la gestió de l’aigua a HiULS»; o «el model que aposta perquè el consistori de la Seu d’Urgell recuperi la gestió de tots els serveis», del qual és partidari el grup municipal de l’oposició.

El grup insisteix en el fet que l’actual equip de govern «ha rebaixat un 27% les ajudes per pal·liar la crisi en els anys de més necessitat econòmica (des del 2009)». Concretament, asseguren que «al 2009 l’ajuntament hi destinava 156.400 euros i l’any 2015, 114.000 euros». Òscar Ordeig, portaveu de la formació, opina que «la liquidació dels comptes del 2015 demostra que l’equip de govern fa una gestió poc social i poc dinamitzadora amb un ús deficient dels recursos de la ciutat».