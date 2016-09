La federació catalana valora l’interès andorrà

La Federació Catalana de Bàsquet (FCBQ) va presentar ahir la Lliga Catalana de cadascuna de les categories. La d’ACB es realitzarà al Poliesportiu d’Andorra el 28 i 29 d’aquest mes i des de l’ens es valora l’interès que hi ha hagut al Principat per ser la seu de l’esdeveniment.



L’ens català va realitzar l’acte de presentació a Barcelona, amb la presència dels clubs que participaran a les diferents competicions. Per part del BC MoraBanc Andorra hi era present el seu president, Gorka Aixàs. El màxim mandatari de l’FCBQ, Joan Fa, destacava que l’ens «cada any fa un màxim esforç perquè és la màxima competició de la federació catalana», i destacava l’interès des d’Andorra per albergar el torneig ACB. «Ho han acceptat amb molta alegria i satisfacció i hi estan posant molta il·lusió», assegura, i està segur que a nivell organitzatiu «tot anirà molt bé». El MoraBanc jugarà el dia 28 la segona semifinal contra l’ICL Manresa. La primera la disputaran l’FC Barcelona Lassa contra el Divina Seguros Joventut.



Presentació de l’ACB / Aquest matí es realitza a la seu d’Endesa a Madrid la presentació de la temporada 2016-17 de l’ACB . Tots els clubs participaran a l’acte, amb un jugador de les seves plantilles com a protagonista per parlar del que esperen del nou curs. Per part andorrana estarà present a la capital d’Espanya Thanasis Antetokounmpo, juntament amb Aixàs. En aquesta ocasió es vol realitzar un acte diferent i serà presentat pel periodista esportiu Antonio Lobato i l’humorista Goyo Jiménez. Cada club convida a un famós que és seguidor de l’equip per a que participin a l’acte. El MoraBanc porta al raper Oktuso. Per part d’altres clubs hi haurà cares conegudes com Joseba Beloki, Samanta Villar, Ander Mirambell, Manuel Manquiña, Rafael Gordillo, Miki Nadal, Quequé, Manolo Sarria, Miguel Ángel López o Sugoi Uriarte.