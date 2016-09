Taller sobre la respiració per a músics i professorat

La Fundació ONCA –emparada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà– organitza els dies 1 i 2 d’octubre el tercer i últim taller creatiu per a membres de la Jonca i també per a alumnat i professorat de música interessat en aprofundir els seus coneixements en tècniques musicals. El taller, titulat El gest respiratori, una mirada des de la consciència corporal, l’impartirà Vika Kleiman, professora titular del grau i del màster de l’àrea corporal de l’Esmuc des del 2003. La classe tindrà lloc a la sala de l’Esbart Santa Anna del Prat del Roure.



El taller oferirà una sessió per a canalla de 9 a 12 anys, de deu del matí a 11.30 hores, i una sessió adreçada als joves de 13 a 18 anys, de les dotze del migdia a les 13.30 hores. Com a novetat, enguany s’amplien les sessions per a adults i professorat, que es faran el dissabte, de quatre a set de la tarda, i el diumenge, de deu del matí a una de la tarda. Les inscripcions s’han de formalitzar a oncaproduccio@onca.ad i les places són limitades. El taller compta amb la col·laboració de la Fundació Anna Riera i el Comú d’Escaldes-Engordany.