Educació i Actuatech s’alien per incentivar la recerca en innovació

El Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i la Fundació Actuatech han arribat a un acord per tal d’incentivar la recerca en matèria d’innovació. Els dos projectes que per primera vegada optin als ajuts de 15.000 i 10.000 euros previstos per aquest nexe disposaran també de via oberta a l’hora d’accedir a les dades recavades els darrers mesos a través del Big Data i obtingudes amb l’emmagatzematge d’informacions originàries de la digitalització comercial a què es dedica fonamentalment Actuatech.



El titular d’Ensenyament, Eric Jover, i el secretari d’Estat per a la Diversificació Econòmica, Josep Maria Missé, van signar ahir el conveni de col·laboració pel qual tenen la finalitat d’impulsar dues línies d’investigació que se centrin en l’avenç tecnològic i vetllant perquè «aquests coneixements puguin ser aprofitats des d’Andorra». Missé, també president de la Fundació, va exposar com a origen de la col·laboració entre ambdues institucions la voluntat d’incentivar la recerca «en temàtiques relacionades amb els àmbits d’actuació» d’Actuatech que, va recordar, passen per la voluntat primera d’activar la innovació per promoure l’economia del Principat. Amb aquesta meta, es finançaran dues línies d’investigació.



Tesi doctoral / Una de les vies per aconseguir els ajuts passa pel desenvolupament d’una tesi doctoral, ja sigui a la Universitat d’Andorra o a partir d’un altre centre i per al qual es concediran 15.000 euros cada any fins a un màxim de tres. El ministeri competent publicarà les bases al Butlletí Oficial els propers dies. Jover va avançar en aquest punt que els postulants hauran de presentar, juntament amb la idea i un equip de treball sòlid, la valoració d’un expert en l’àmbit que certifiqui l’interès i qualitat de la recerca.



El segon dels canals d’ajuda econòmica serà vàlida per a un període de, com a molt, dos anys, i ha de tenir una «temàtica andorrana». En aquest cas, segons va explicar el ministre, el termini de sol·licitud es troba obert des del passat mes de juny a través d’un edicte publicat al BOPA.

Accés a dades i recursos/ Ambdós signataris van coincidir en donar rellevància «no només als ajuts de caràcter econòmic» que s’atorgaran als investigadors sinó a les facilitats que es posarà a la seva disposició. En aquest sentit, Missé va afirmar que l’equip tindrà a la seva disposició tots els recursos que se’ls pugui aportar des d’Actuatech (integrada per Andorra Telecom, FEDA i la Universitat, a més del Govern). Entre ells, el volum d’informació que els darrers trimestres ha permès aglutinar el projecte Big Data, que recull informació com la facilitada, per exemple, pels usuaris tant residents com visitants que es connectin a la xarxa a través d’Andorra WiFi. El titular d’Educació va voler concloure l’acte de signatura recordant que l’aposta per la innovació també ha de servir per crear coneixement que es pugui aplicar al país.