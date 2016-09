Jover desmenteix problemes al servei de transport escolar

El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, va desmentir ahir que hi hagi hagut incidències relacionades amb el transport escolar que hagin sortit de les problemàtiques que sorgeixen habitualment quan s’inicia un nou curs. Preguntat sobre l’arribada a una entesa amb les diferents associacions de pares amb què els darrers dies va mantenir reunions per abordar aquesta, entre altres qüestions, Jover va assegurar que «no ha calgut cap acord perquè no hi havia desacord».



A més de negar imprevistos pel que fa al trasllat dels infants del domicili a l’escola, el ministre va assegurar que, de fet, moltes de les incidències esdevingudes han estat ocasionades per les «més de 300 sol·licituds de transport arribades fora del termini establert», les quals no han estat denegades. En aquest sentit, va recordar que el Govern allarga les línies fins a «nuclis urbans on, per reglament», no existeix l’obligatorietat d’arribar. Amb tot, el dirigent de l’àmbit educatiu va emfasitzar la rebaixa en 500.000 euros del cost del servei tot mantenint-ne la qualitat.