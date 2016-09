Els Bombers supervisen focs tècnics com a eina d’extinció

El cos de Bombers va efectuar durant el matí d’ahir diverses cremes controlades en diferents punts del Principat per tal de fer servir aquests focs tècnics com una eina per treballar les seves aptituds en matèria d’extinció i de prevenció d’incendis. A través dels seus comptes a les xarxes socials, el servei va informar que els membres que incorporen la secció forestal del cos van efectuar la jornada de dilluns diverses cremes prescrites per renovar les seves aptituds.

Ensurt a Escaldes-Engordany/ A més d’aquestes intervencions periòdiques per actualitzar les tècniques de prevenció d’incendis però també per treballar l’extinció de focs, els Bombers van haver d’actuar en un edifici de l’avinguda Josep Viladomat d’Escaldes-Engordany. L’incendi no va ser de rellevància i no cal lamentar danys personals. Segons van informar els veïns, el foc s’hauria ocasionat en un habitatge del tercer pis i hauria estat un veí del mateix replà qui hauria trucat els Bombers, ja que els propietaris no hi eren en aquell moment.