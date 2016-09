Bernat Vilella guanya de forma ajustada les eleccions de la FAA

La Federació Andorrana d’Atletisme (FAA) compta amb nou president després de les eleccions que es van produir ahir. Es presentaven dues candidatures als comicis i es va imposar per un petit marge de cinc vots l’encapçalada per Bernat Vilella, que és la que es presentava com a reformista respecte a la junta directiva actual.



La mobilització entre el món de l’atletisme nacional va ser gran respecte a altres eleccions. De les 227 persones que tenien dret a vot el van exercir 148. D’aquests 75 van donar suport a Vilella, mentre que 70 van fer-ho per l’altra candidata, Paula Priego. No hi va haver cap nul i quatre van ser en blanc. Hi ha un vot sfegit perquè en va sortir un de més en els diferents recomptes que van produir-se. Aquesta incidència, però, no afecta el desenllaç final, pel que es va donar per bo.

«És un resultat molt ajustat. Aquesta no és la junta de la divisió, és la de sumar», afirmava un més que satisfet Vilella després de conèixer que la seva candidatura és la vencedora. Celebra el percentatge de federats que van acostar-se a les urnes. «Hi ha hagut molta mobilització. La gent tenia ganes» de pronunciar-se, i més tenint en compte els temps convulsos viscuts a la federació els últims anys, amb faccions enfrontades que s’han fet més que evidents no només en el dia a dia, sinó sobretot a les assemblees celebrades per l’ens. El resultat final indica que «la gent volia el canvi» i en aquest mandat confia en aconseguir que hi hagi més calma per treballar en un objectiu comú. No vol deixar a ningú apartat: «Ara toca estar tots en el mateix vaixell. Hem de fer les coses en comú». I per fer-ho possible, «som les persones ideals per aconseguir-ho».



La nova junta compta amb Efrem Roca com a vicepresident, Lluís Vendrell de tresorer, Xavi Bossa de secretari, i com a vocals Òscar Barragan, Montse Puig i Carles Font. A partir d’avui es posen a desenvolupar els punts principals del seu programa. El primer de tots és treballar en comissions, perquè «tothom ha de ser escoltat», des dels mateixos clubs als entrenadors, jutges i atletes. Esperen amb el suport i les indicacions dels diferents estaments «treure uns bons reglaments i calendaris l’abans possible». La tasca amb la base també és primordial per a la nova junta i esperen que l’augment en el nombre d’atletes «els pròxims quatre anys sigui progressiu». Aquí incidiran amb la tasca dels clubs del país per a comptar «amb molts més atletes de base».



En conèixer la resolució final Priego, tot i estar decebuda per no guanyar, assegurava sentir-se «contenta perquè la gent s’ha implicat i ha dit la seva». Amb Vilella van conèixer el resultat a l’Estadi Comunal un al costat de l’altre i el primer que li va dir el guanyador va ser el seu compromís de treballar per a l’atletisme i fer-ho amb consens, escoltant a tothom. Priego recull el guant i té la intenció de participa-hi activament perquè «no deixo de ser atleta i jutge». Valorava que «la finalitat és la mateixa, però amb camins diferents» la que presentaven les dues candidatures i arribar a la pau social i el bé comú «és el que sempre s’ha volgut». Anima a la nova junta perquè «s’ha de treballar de valent i tenir ganes de fer coses».