Notícia El grup liberal pregunta per la validesa dels passaports Montaner denuncia que alguns documents tenen dues dates de vigència La consellera liberal, Carine Montaner, al costat de Marfany i Gili. Autor/a: TONY LARA

El Grup Parlamentari Liberal ha entrat una pregunta escrita al Consell General demanant a l’Executiu si té intenció de tornar a tramitar els passaports que contenen errades en la seva data de vigència. Segons ha denunciat la consellera general liberal, Carine Montaner, s’han detectat diferents documents «amb incongruències amb la seva validesa, ja que a la pàgina dos s’indica una vigència de 10 anys i, en canvi, a la pàgina 32 s’informa que el passaport té una validesa improrrogable de quatre anys».



A l’entendre del grup liberal, això pot comportar «eventuals problemes als andorrans» que utilitzin el passaport per viatjar, ja que el text té dues dates de caducitat diferents. Per això, Montaner també pregunta si, en cas que aquests documents s’hagin de tornar a tramitar, es farà de forma gratuïta per a les persones afectades que ho sol·licitin.



D’altra banda, i segons consta al Butlletí del Consell General, el Govern ha nomenat directora de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) a Marta Fonolleda Riberaygua.