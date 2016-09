L’AEAT se sent «discriminada» pel projecte de llei general d'allotjaments turístics

L’Associació d’Empreses d’Allotjament Turístic (AEAT) no està gens satisfet amb el Projecte de Llei General de l’Allotjament Turístic, admès a tràmit parlamentari el 30 d’agost passat. Se’l veuen amb una gran preocupació i consideren que «més enllà dels seriosos dubtes d’interpretació que planteja «la regulació de diversos extrems són del tot preocupants quant «al seu impacte en el sector econòmic» i fins i tot en relació a la seva eventual inconstitucionalitat i al «tractament discriminatori» cap a l’entitat. D’aquí que ahir va fer públic un comunicat per queixar-se de tot allò que consideren insuficient del projecte de llei.



Un dels punts que no veuen gens clar és el canvi d’us de residencial a hoteler, aplicat retroactivament i contemplat per als edificis de deu o més unitats en els quals els habitatges d’ús turístics superin el 75% de les quotes de participació, comportarà o bé una càrrega per als propietaris de les unitats immobiliàries afectades, amb la conseqüent reducció del seu valor de mercat, o bé la necessària reducció del parc immobiliari de les empreses del sector turístic, cosa que segons l’AEAT «atempta contra els drets de propietat privada i de llibertat d’empresa».



«Pretendre fonamentar aquesta regulació en el creixement dels allotjaments turístics és contradictori amb el propi redactat del projecte», que segons l’associació «permet l’explotació directa per part de particulars no professionals de fins a dues unitats». Per això, s’oposa a que d’explotació directa, sense intervenció de professionals del sector, sigui atorgada també als no residents: «Pensem que comportarà que la qualitat i transparència de l’oferta turística resulti afectada».



Així mateix, l’AEAT lamenta que les declaracions efectuades sobre «la proliferació» dels apartaments moblats per a vacances semblin obviar el fet que al voltant d’aquest sector existeix «un teixit empresarial, com el comerç i altres serveis derivats d’aquesta activitat», que es beneficia directament dels turistes atrets per l’oferta dels allotjaments turístics, la qual genera també un important volum d’ingressos a favor de les arques públiques.



L’AEAT no va dubtar al comunicat en estendre la mà per treballar amb Govern conjuntament, amb l’intenció d’assolir «una regulació que s’adeqüi veritablement a la realitat del sector turístic i a la seva rellevància dins de l’economia andorrana».