Notícia Ld’A Encamp durà l’abaixada de sou al Constitucional El comú ha de respondre els propers dies a la demanda dels consellers Els cònsols d’Encamp, amb els consellers de Ld’A, d’esquena. Autor/a: TONY LARA

La majoria comunal encampadana disposa, com a molt tard, fins l’inici del mes vinent per respondre a la demanda interposada pels consellers liberals contra la rebaixa del seu salari. En engegar-se el mandat actual ara fa nou mesos, la primera decisió de l’equip demòcrata en agafar les regnes passava per l’augment del sou dels seus components, en detriment de les retribucions de l’oposició i acollint-se a l’argument que comptaven amb majors responsabilitats.



La polèmica decisió va ser discutida en el si de diversos consells comunals sense que la situació es veiés revertida: els cònsols mantenen les 13 pagues i els presidents de comissions (tots els consellers de la majoria ho són) gaudeixen de sous notòriament més elevats als dels representants socialdemòcrates i liberals, de 1.350 euros. Els consellers de Ld’A per Encamp, Jordi Troguet i Maribel Lafoz, després d’exigir frustradament reiterades vegades la rectificació, van optar per dur el cas a la Batllia, en considerar que la determinació de l’equip de Jordi Torres vulnera la legalitat.



Després que els magistrats acceptessin a inicis del mes en vigor el recurs contra la decisió comunal d’abaixar els salaris dels seus opositors, ara l’òrgan comunal disposa fins a principis d’octubre per esclarir la seva posició.



Tal com ha pogut saber EL PERIÒDIC, i ja amb previsió que la resposta de la corporació no sigui l’esperada pels Liberals d’Andorra per Encamp, la representació lletrada de Lafoz i Troguet durà la demanda interposada un pas enllà, fins a dur el cas per davant del Tribunal Constitucional. La representació lletrada dels polítics a la minoria espera la resposta del Comú d’Encamp i adverteix que en cas de no reconèixer els drets dels seus defensats no dubtarà en recórrer a la segona instància.