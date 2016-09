L'ACA alerta d'un repunt dels accidents de trànsit

L'Automòbil Club Andorra (ACA) ha presentat aquest dimarts al matí el seu informe anual de Mobilitat, l'Imaca, en el qual recull dades relacionades amb les carreteres i la circulació de vehicles. De l'informe es desprèn que durant el 2015 es van registrar 312 accidents de trànsit amb víctimes, la xifra més elevada en els últims quatre anys, és a dir, des que l'ACA elabora l'Imaca. La xifra d'accidents amb víctimes greus, 23, és destacable ja que contrasta amb les sis registrades l'any 2014.També s'han comptabilitzat dues víctimes mortals, la mateixa xifra que el 2014. Quant als accidents en general, amb víctimes i sense, el nombre total ha estat de 575, i ha crescut el nombre d'atropellaments.



El secretari general de l'Automòbil Club, Toti Sasplugas, ha alertat de l'augment del nombre d'accidents de circulació tot contraposant-ho amb el fet que, en paral·lel, hagin baixat el nombre de sancions imposades per excés de velocitat (6.641 el 2014 i 5.898 el 2015), i més tenint en compte que les sancions en global sí que pugen. "Potser cal fer una anàlisi sobre per què hi ha tants accidents. Té a veure l'excés de velocitat? Tenim un trànsit que no està pacificat? Correm massa? Segurament", ha interpel·lat als presents a la presentació de l'informe, entre ells el ministre d'Ordenament Territorial, Enric Torres, i el de Transport i Telecomunicacions, Jordi Alcobé.



Alcobé ha assegurat que analitzaran a què es deu el repunt dels accidents, si és puntual o si té a veure també amb els diversos punts negres que va localitzar l'ACA a l'informe Imaca de l'any passat. El president de l'Automòbil Club, Enric Pujal, ha celebrat que des del Govern s'estigui treballant en l'eradicació dels punts negres a les carreteres andorranes, així com les converses mantingudes els darrers mesos. També ha explicat que s'ha contactat amb el RACC Automòbil Club per portar un vehicle a Andorra "per analitzar els punts negres a les carreteres".



Sasplugas també ha destacat de l'informe del 2015 l'evolució dels nivells d'òxid de nitrogen (NO2) a l'aire, que són els que més s'associen al trànsit dels vehicles. La mitjana anual del 2015 se situa a un nivell de 26,8 a la vall central, una xifra que no ha parat de baixar des del 2009. Ara bé, si es prenen com a referència els catorze punts de concentració més elevats del país, n'hi ha "deu que superen la concentració mitjana recomanada per l'Organització Mundial de la Salut", ha explicat, fixat en un límit de 40, tot recordant que és un aire "que respirem tots". Els punts amb més concentració d'aquest òxid són l'avinguda de Sant Antoni de la Massana, el carrer de la Unió d'Escaldes-Engordany, la plaça Major de Sant Julià i la placa de la Rotonda d'Andorra la Vella.