Notícia Els petits accionistes ignoraven les coaccions espanyoles a BPA Bonaventura Riberaygua assenyala que es va assabentar per la premsa de les amenaces al banc

La Comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera va iniciar ahir la primera de les trobades de la nova tongada de compareixences relacionades amb la caiguda de BPA i ho va fer amb la presència del representant dels petits accionistes, Bonaventura Riberaygua.

Riberaygua va declarar que se sent víctima perquè s’ha vist desproveït de part del seu patrimoni. D’altra banda, preguntat sobre si sabia alguna cosa relacionada amb els motius que van fer esclatar la crisi, va assegurat que no perquè als consells d’administració es tractaven temes més generals.

L’empresari no va donar moltes novetats als membres de la comissió. Va assegurar que en cap moment els petits accionistes van estar al dia sobre les presumptes coaccions a dirigents del bancs per part de la Policia espanyola, i també va negar estar al corrent dels presumptes casos de blanqueig que van motivar la nota del FinCEN.

A preguntes dels membres de la comissió Riberaygua va precisar que es va fer accionista de BPA per invertir el seu patrimoni i perquè estava convençut que era un banc solvent. També va manifestar que la crisi de BPA ha tingut conseqüències en altres àmbits econòmics i va indicar que no sap com acabarà l’afer, ja que té presentades varies demandes judicials contra el Govern, l’INAF, i l’exconseller delegat, Joan Pau Miquel, que es troba en presó provisional.

Riberaygua també va afegir que els petits accionistes no estaven informats de l’actualitat de Banco Madrid perquè l’entitat es regia pel seu propi consell d’administració, i sobre les amenaces de la Policia espanyola a directius de BPA, va assegurar que s’havia assabentat per les notícies publicades a la premsa.



Nova reunió / La Comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera es torna a reunir avui, però aquest cop no tractarà sobre assumptes relacionats amb BPA. El motiu de la convocatòria és analitzar el tema del pagador d’última instància (com podria ser un banc central) i sobre les normes de supervisió financeres.

Jaume Bartumeu es va tornar a referir ahir a la seva compareixença davant la comissió. Ho va fer durant una roda de premsa dedicada a la Unió Europea a preguntes dels periodistes. El president d’SDP va repetir el mateix que va declarar diumenge a aquest rotatiu, insistint en què «els advocats tenim un secret professional i per tant la meva declaració estarà molt circumscrita al que ja he declarat als mitjans de comunicació, tan nacionals com catalans. Poques novetats podré aportar».

L’exadvocat dels accionistes majoritaris de BPA va assenyalar que encara no li ha arribat la convocatòria de la comissió, i que quan aquesta li arribi «hauré d’analitzar en qualitat de què se’m convoca i a partir d’aquí compareixeré». L’excap de Govern es va tornar a referir a l’«opacitat» de la comissió i al seu desig de que la seva compareixença sigui oberta perquè la puguin seguir els mitjans de comunicació i els ciutadans que ho desitgin. Si no és així, el dirigent socialdemòcrata té la intenció de convocar una roda de premsa per informar del contingut de la seva declaració.



H. Cierco ratifica a la Batllia la declaració del 18 d’agost

El president del consell d’administració de BPA, Higini Cierco, va declarar ahir al matí a la Batllia davant Manuel Santolària per ratificar la seva declaració del passat 18 d’agost, que responia a la demanda que va fer l’advocat del Govern, Manuel Pujadas, perquè la batlle prengués declaració a Higini i Ramon Cierco.

Aquell va ser el dia en què Higini Cierco va denunciar amenaces i xantatges per part de comandaments policials espanyols en relació al que es coneix com a cas Pujol o operació Catalunya, una trama de comandaments de la Policia espanyola per trobar casos de corrupció que impliquessin dirigents de partits catalans independentistes amb l’objectiu de torpedejar el procés sobiranista a Catalunya.