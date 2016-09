S’encenen els llums de l’ACB

Posada de llarg de la Lliga Endesa. La temporada 2016-17 es va presentar ahir a la seu de Madrid de la companyia elèctrica que dóna nom a la competició. En l’acte van ser-hi presents representants dels 17 clubs que jugaran l’ACB. Cadascú va donar el seu punt de vista del que serà el curs, posant sobre la taula els reptes que tenen en la competició, que en aquesta ocasió tindrà un equip menys del que és habitual.



Es va voler fer un acte diferent, amb un toc d’humor, que va posar l’humorista Goyo Jiménez. També va fer de presentador el periodista Antonio Lobato. Cada entitat va portar a un aficionat famós del seu conjunt. El BC MoraBanc Andorra va estar representat pel grec Thanasis Antetokounmpo, un dels reforços de l’estiu. «Estic molt emocionat. És la primera temporada a Europa i a l’ACB. Tinc moltes ganes de veure com surten les coses», indica el jugador hel·lè, que promet intensitat per lluitar pels objectius: «Estic preparat per jugar dur. És el més important. Des que sóc jove que jugo a bàsquet i sé que tot és possible». Destacava també els canvis produïts a la plantilla, que fa que «siguem un equip jove. Hi ha vuit jugadors diferents a l’any passat, però tots volem guanyar i això és l’important».



El convidat per part del MoraBanc va ser el raper Pau Augé, conegut musicalment com a Oktuso. En la seva aparició no va tenir problemes per rapejar. «El rap i el bàsquet sempre han anat de la mà», comentava el cantant. I és que sempre ha tingut ben present l’esport de la cistella: «Era un pivot que em vaig quedar baix. Vaig jugar amb la selecció sub-16 i sub-18 d’Andorra, fins que la música i els estudis em van fer deixar-ho de costat». Seguidor confés del MoraBanc, el club «representa un exemple de país, ambiciós, que vol projectar-se en altres. Jo ho faig amb la música, per a mi és un exemple a seguir de com un petit país pot tenir un equip en una lliga tan important. És un privilegi».

Duel Barça-Madrid / Com sempre passa, Reial Madrid i FC Barcelona Lassa sortiran com a principals favorits. Els blancs tornen a ser l’equip a batre. Defensen títol i volen continuar amb la seva supremacia al bàsquet espanyol. La temporada passada van obtenir el doblet. «L’exigència que manté el club sempre és el 100% i hem d’estar mentalment preparats, som el Reial Madrid», assegurava Gustavo Ayón, remarcant tenir «l’expectativa i l’exigència de lluitar per tot. Tenim una plantilla bastant àmplia i podem fer un bon paper». Com a base del projecte «la fortalesa ha de ser l’equip, la qualitat de cadascun dels companys és indiscutible. L’èxit sempre ha estat pensar en l’equip, no pensar en la individualitat tot i que hi ha bons jugadors. S’ha de tenir aquella harmonia que et fa lluitar per tots els títols».



Per part blaugrana hi era present Víctor Claver, un dels reforços que arriben per construir un nou projecte per tractar d’acabar amb la dinàmica del seu màxim rival. «És un orgull formar part d’aquest equip que aspira sempre a tot, és una motivació i un repte més a la meva carrera per créixer i millorar», exposava el valencià, que veu que a la plantilla culer «hi ha molta qualitat en cada posició. Hi ha jugadors que poden aportar molt i jugar en diferents posicions. Tot això ens donarà variables en els partits per fer moltes coses i també ens ajudarà per adaptar-nos els uns als altres». Sap perfectament quin serà el principal rival. Primer se’l trobarà divendres a la semifinal de la Supercopa: «Tenim ganes, el Reial Madrid ha fet grans temporades i aspira a tot. Manté el bloc que l’ha fet arribar fins allí. Serà difícil, però crec que podem començar guanyant. Estarem molt preparats».

Efecte Endesa / L’acte es realitzava a la seu del patrocinador principal i des de l’ACB van voler destacar la presència de la companyia elèctrica en el posicionament de la competició. Fa sis anys que van iniciar l’esponsorització i des de llavors hi ha «un abans i un després», assegurava Francesc Roca, president de l’ACB, que també destacava la difusió que dóna Movistar, que permetrà que la lliga «es vegi en més de cent països fora de les nostres fronteres. Això només pot dir-ho l’NBA, l’Eurolliga i nosaltres».



Roca també va mostrar-se reivindicatiu i va demanar al pròxim Govern que es constitueixi a Espanya que realitzi canvis en la llei de mecenatge per donar un cop de mà més important a totes aquelles entitats esportives que desenvolupen treball amb la base.



Qui va obrir els parlaments va ser l’amfitrió. José Bogas, conseller delegat d’Endesa, assegurava que els assistents es trobaven a la casa del bàsquet: «Ho és per afecte i compromís a llarg termini amb aquest esport, que l’acollim amb orgull. En aquests sis anys hem tractat de col·laborar amb moltes activitats i esdeveniments per lligar el nostre nom al bàsquet. Ens motiven els seus valors i els volem promocionar».

Marxa Toncinic / L’absència dels internacionals des del començament de la pretemporada va fer que el MoraBanc incorporés per comptar amb un nombre més elevats de jugadors en els entrenaments i els amistosos al pivot croat Filip Toncinic. Un cop que Giorgi Shermadini, Beka Burjanadze i Thomas Schreiner han finalitzat el Preeuropeu i s’incorporen als entrenaments de l’equip, la tasca del balcànic finalitza. Aquesta situació provoca, com estava previst, que Toncinic deixi l’equip.