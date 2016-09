Salut busca noves vies de col·laboració amb Espanya

El ministre de Salut, Carles Àlvarez Marfany va mantenir ahir una reunió a Madrid amb les autoritats espanyoles sanitàries, encapçalades pel secretari general de Salut i Consum, Javier Castrodeza.



En dita trobada es van tractar com a temes principals el trasplantament d’òrgans, les teràpies avançades, les malalties infeccioses emergents i els possibles acords en matèria de duana sanitària.



La reunió es va emmarcar en el «protocol d’entesa, d’amistat i cooperació general signat entre els Governs d’Andorra i Espanya, en data 8 de gener del 2015», segons va informar el Govern. L’Executiu també va destacar que aquest protocol fixa la «voluntat de promoure la cooperació en diferents àmbits, entre ells la salut».



Juntament amb el ministre Àlvarez, van assistir a la reunió l’ambaixador d’Andorra a Espanya, Jaume Gaytán, el secretari d’Estat de Salut, Joan León, i la cap d’àrea de medicaments i productes sanitaris, Carme Pallarés. Per part de les autoritats espanyoles, a banda del secretari general de Salut i Consum, la delegació va estar formada pel director general de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, Agustín Rivero, la directora general de Salut Pública, Qualitat i Innovació, Elena Andradas, i la cap del gabinet de la Secretaria General de Sanitat i Consum, Isabel Sánchez.

Negativa per a la radioteràpia / Tot i la voluntat d’establir noves vies de col·laboració amb els països veïns, ja fa uns dies que Àlvarez va anunciar que per ara el Ministeri de Salut no es planteja oferir als malalts de càncer que puguin dur a terme el tractament de radioteràpia al país.



Segons va explicar el ministre, comptar amb la màquina que permet fer aquest tractament és «econòmicament inviable» per a una població de 70.000 habitants. «Els experts diuen que si no hi ha una població de com a mínim 100.000 habitants no és rentable», va exposar.



Amb tot, Àlvarez creu que és «un tema de costos, és un material que necessita una certa massa clínica per poder-se rendibilitzar». Amb tot, el ministre admet que «la veritat és que és un problema» i va assegurar que «la nova direcció del SAAS analitzarà i mirarà com es pot implementar i millorar l’oncologia a Andorra».