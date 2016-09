L’Andorra HC tanca la plantilla amb Nil Castellví

Divendres l’Andorra HC comença la temporada, la del retorn a la Primera Catalana. I ja compta amb la plantilla tancada. El darrer a arribar és Nil Castellví, jugador de 21 anys provinent del CH Mataró.



De Vilassar de Mar, va passar també per la base de l’FC Barcelona des de categoria infantil per estar-s’hi cinc anys. Després va passar al Mataró, on va jugar a Nacional espanyola i va jugar amistosos amb el conjunt d’OK Lliga. Arriba per aportar «veterania a nivell de competició i treball en equip. M’agrada molt motivar tots els jugadors», indica Castellví. La Primera Catalana «és una categoria molt maca de jugar, amb molt bon nivell» i l’Andorra HC sortirà «amb aspiracions d’estar a dalt». Són nous a la divisió, però «tenim molta guerra a donar i serem perillosos».



El maresmenc és el darrer fitxatge, després dels de Marc Comas i Àlex Garcia, a més dels retorns d’Edu Rocha i Marc Martin. L’entrenador, Roger Corral, destaca que Castellví «sap jugar en totes les posicions, té molt gol, velocitat i intensitat». L’objectiu de la temporada es començarà a concretar a partir de Nadal, depenent de la posició que ocupin a la classificació: «Si estem a a dalt serà pujar, i si estem a baix mantenir la categoria».