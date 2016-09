Si la classe està carregada, hem d’obrir la finestra?

La canalla ja no neix amb un pa sota el braç, ara neix amb un dispositiu tecnològic entre les mans. I és que ja n’hi ha que han après a fer funcionar abans un mòbil o una tauleta que a parlar.



Per tant, que les noves tecnologies són el futur ja ho tenim força clar, i amb aquesta premissa, són cada cop més les institucions o els centres que opten per buscar una col·laboració amb el camp tecnològic.



L’escola andorrana de primera ensenyança d’Andorra la Vella no n’és una excepció, i seguint el «projecte pedagògic de l’escola i la voluntat de formar a alumnes competents en relació als reptes de futurs» –segons va indicar ahir el director del centre, Bruno Bartolomé– s’ha decidit iniciar «un projecte de sensorització» anomenat TerMITs. Així, a través d’una vuitantena de sensors col·locats en diversos espais de l’escola, els alumnes de tercer cicle –amb l’ajuda dels professors– «recolliran una sèrie de dades que els ajudaran a ser més responsables amb els consums d’energia».



L’aprenentatge dels menuts, però, es farà a través del joc. Perquè com va puntualitzar Bartolomé, «la tecnologia i el joc són dos elements que veuen en el seu dia a dia amb els dispositius mòbils i són dues coses que han d’anar de la mà, ja que per a ells és un hàbit innat i estan molt acostumats a convenir-los». D’aquesta manera, a través de «competicions, eleccions de representants o altres projectes que encara hem de definir, els alumnes podran sensibilitzar-se amb el consum», va afegir el director.



Recollida de dades / Els sensors recolliran dades com la llum, la temperatura o el nivell de CO2, i els 95 participants tindran tot un any per veure com «el comportament dels éssers humans a l’hora d’utilitzar l’espai està impactant en el consum d’energia. Per exemple, si una classe està una mica carregada (a nivell ambiental) normalment obrim una finestra, però a l’hora d’obrir-la perdem energia, i hi ha d’haver un equilibri entre la ventilació i la pèrdua d’energia», segons va matisar el coordinador del projecte i responsable de Massachusetts Institute of Technology (MIT), Luis Alonso.



D’altra banda, el ministre d’Educació, Eric Jover, va destacar que aquest projecte és «una prova pilot», i que si finalment resulta positiu «és possible que s’instauri també en els altres sistemes educatius del país». Perquè la voluntat és «aportar innovació al Principat, a la nostra recerca i al nostre ensenyament superior. I creiem que les escoles són el millor lloc per posar la llavor de la innovació» i ser més competitius en un futur.



El projecte és en col·laboració entre el MIT, l’escola andorrana i el ministeri d’Educació i Ensenyament Superior.