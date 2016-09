UP denuncia l’augment del preu de retirar bestiar mort

Unió de Pagesos (UP) ha demanat la convocatòria urgent de la Comissió Territorial d’Assegurances per demanar explicacions a la companyia Agroseguro de «l’augment desmesurat» de la pòlissa de la retirada i destrucció d’animals morts en determinades zones i orientacions productives, segons ha explicat RàdioSeu. El sindicat atribueix l’increment a la prima taxada per Agroseguro i al càlcul de penalitzacions que aplica, diferent segons la zona.En alguns casos, l’augment de l’assegurança por arribar a un 300%.



L’organització agrària reclama una informació «exhaustiva» dels conceptes que fan incrementar la pòlissa, «que s’identifiquin i es concretin, i que es trobi una solució per als ramaders afectats» ja que aquest augment de l’import «pot fer perillar i trencar l’actual sistema d’assegurança solidària en el territori».



UP ha recordat que el servei de la retirada i destrucció d’animals morts s’ha basat durant anys en dues premisses: la bioseguretat i la solidaritat en el preu, és a dir, el preu pagat pel ramader era independent de la ubicació de la granja. L’any passat, però, Agroseguro ja va aplicar el cost de les penalitzacions segons les zones, i aquest any ha calculat un capital assegurat en funció del cost que paga a les empreses del servei de la retirada i destrucció animals morts. Segons UP, la companyia asseguradora «ha trencat el principi de la solidaritat entre ramaders».



A més, des del sindicat agrari també s’ha insistit que «no és fins la renovació de l’assegurança que es detecten increments en el cost de les pòlisses que han de pagar els ramaders».